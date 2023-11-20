Сколько зарабатывают руководители АМКУ

Антимонопольный комитет Украины. Источник: youcontrol.com.ua

Хорошо быть просто заместителем главы Антимонопольного комитета Украины. Просто — заместителем. Даже не первым. И тем более — не главой АМКУ, ответственности на котором гораздо больше, а зарплата меньше.

Именно так — заместитель председателя АМКУ зарабатывает больше своих "старших" коллег. Правда, и здесь все относительно, потому что поразить воображение рядового европейца ему вряд ли удастся. Но вот для украинцев такие деньги совсем не "рядовые", особенно в отдельные месяцы, когда суммы переваливают за психологическую отметку в сотню тысяч гривен в месяц.

Читайте также:

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Антимонопольного комитета Украины.

Сколько зарабатывает глава АМКУ

январь 2022 41 125,93 грн февраль 2022 51 441,10 март 2022 53 328,38 апрель 2022 51 538,78 май 2022 40 594,50 июнь 2022 90 285,41 июль 2022 106 358,36 август 2022 34 916,98 сентябрь 2022 42 439,43 октябрь 2022 49 747,86 ноябрь 2022 43 447,31 декабрь 2022 126 891,45 январь 2023 40 885,57 февраль 2023 47 928,38 март 2023 92 496,65 апрель 2023 73 290,86 май 2023 47 116,70 июнь 2023 74 318,09 июль 2023 76 342,00 август 2023 150 614,09

Сколько зарабатывает первый замглавы АМКУ – государственный уполномоченный

январь 2022 54 558,49 грн февраль 2022 49 158,80 март 2022 53 114,78 апрель 2022 59 514,78 май 2022 116 077,66 июнь 2022 59 894,37 июль 2022 68 120,56 август 2022 47 309,47 сентябрь 2022 58 011,84 октябрь 2022 112 323,93 ноябрь 2022 60 822,40 декабрь 2022 70 351,61 январь 2023 54 323,60 февраль 2023 42 442,30 март 2023 62 770,70 апрель 2023 54 873,99 май 2023 45 568,00 июнь 2023 45 568,00 июль 2023 45 568,00 август 2023 40 866,63

Сколько зарабатывает замглавы АМКУ – государственный уполномоченный

январь 2022 67 722,71 грн февраль 2022 69 999,84 март 2022 70 138,78 апрель 2022 33 386,97 май 2022 137 835,47 июнь 2022 64 118,37 июль 2022 132 554,77 август 2022 70 883,00 сентябрь 2022 70 511,80 октябрь 2022 77 283,00 ноябрь 2022 77 689,31 декабрь 2022 98 017,19 январь 2023 68 992,00 февраль 2023 68 992,00 март 2023 68 380,08 апрель 2023 90 190,95 май 2023 98 443,94 июнь 2023 62 592,00 июль 2023 121 521,95 август 2023 62 592,00

Интересно также почитать

Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывают академики от медицины.

Публиковали заработки руководителей АРМА, а также расходы на содержание аппарата Агентства.

Писали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зарплате его команды и руководителей госпредприятий на фондовом рынке. Сравнивали их с зарплатой председателя правления Ощадбанка.

Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты министерства.

Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Сообщали, сколько стоит управлять реинтеграцией оккупированных территорий, или какая зарплата у Ирины Верещук.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.

Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.

Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи, сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а также сколько стоила государству команда Алексея Чернышева в Министерстве развития громад и территорий.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.