Сколько зарабатывают руководители АМКУ

Сколько зарабатывают руководители Антимонопольного комитета Украины во время войны
Хорошо быть просто заместителем главы Антимонопольного комитета Украины. Просто — заместителем. Даже не первым. И тем более — не главой АМКУ, ответственности на котором гораздо больше, а зарплата меньше.
Именно так — заместитель председателя АМКУ зарабатывает больше своих "старших" коллег. Правда, и здесь все относительно, потому что поразить воображение рядового европейца ему вряд ли удастся. Но вот для украинцев такие деньги совсем не "рядовые", особенно в отдельные месяцы, когда суммы переваливают за психологическую отметку в сотню тысяч гривен в месяц.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Антимонопольного комитета Украины.
Сколько зарабатывает глава АМКУ
|январь 2022
|41 125,93 грн
|февраль 2022
|51 441,10
|март 2022
|53 328,38
|апрель 2022
|51 538,78
|май 2022
|40 594,50
|июнь 2022
|90 285,41
|июль 2022
|106 358,36
|август 2022
|34 916,98
|сентябрь 2022
|42 439,43
|октябрь 2022
|49 747,86
|ноябрь 2022
|43 447,31
|декабрь 2022
|126 891,45
|январь 2023
|40 885,57
|февраль 2023
|47 928,38
|март 2023
|92 496,65
|апрель 2023
|73 290,86
|май 2023
|47 116,70
|июнь 2023
|74 318,09
|июль 2023
|76 342,00
|август 2023
|150 614,09
Сколько зарабатывает первый замглавы АМКУ – государственный уполномоченный
|январь 2022
|54 558,49 грн
|февраль 2022
|49 158,80
|март 2022
|53 114,78
|апрель 2022
|59 514,78
|май 2022
|116 077,66
|июнь 2022
|59 894,37
|июль 2022
|68 120,56
|август 2022
|47 309,47
|сентябрь 2022
|58 011,84
|октябрь 2022
|112 323,93
|ноябрь 2022
|60 822,40
|декабрь 2022
|70 351,61
|январь 2023
|54 323,60
|февраль 2023
|42 442,30
|март 2023
|62 770,70
|апрель 2023
|54 873,99
|май 2023
|45 568,00
|июнь 2023
|45 568,00
|июль 2023
|45 568,00
|август 2023
|40 866,63
Сколько зарабатывает замглавы АМКУ – государственный уполномоченный
|январь 2022
|67 722,71 грн
|февраль 2022
|69 999,84
|март 2022
|70 138,78
|апрель 2022
|33 386,97
|май 2022
|137 835,47
|июнь 2022
|64 118,37
|июль 2022
|132 554,77
|август 2022
|70 883,00
|сентябрь 2022
|70 511,80
|октябрь 2022
|77 283,00
|ноябрь 2022
|77 689,31
|декабрь 2022
|98 017,19
|январь 2023
|68 992,00
|февраль 2023
|68 992,00
|март 2023
|68 380,08
|апрель 2023
|90 190,95
|май 2023
|98 443,94
|июнь 2023
|62 592,00
|июль 2023
|121 521,95
|август 2023
|62 592,00
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