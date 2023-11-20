Скільки заробляють керівники АМКУ

Антимонопольний комітет України. Джерело: youcontrol.com.ua

Добре бути просто заступником голови Антимонопольного комітету України. Просто заступником. Навіть не першим. І тим більше — не головою АМКУ, відповідальності у якого значно більше, а зарплата менша.

Саме так, заступник голови АМКУ заробляє більше за своїх "старших" колег. Щоправда, і тут все відносно, бо вразити уяву пересічного європейця йому навряд чи вдасться. Але от для українців такі гроші — зовсім не "пересічні", особливо в окремі місяці, коли суми перевалюють за психологічну позначку у сотню тисяч гривень на місяць.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Антимонопольного комітету України.

Скільки заробляє голова АМКУ

січень 2022 41 125,93 грн лютий 2022 51 441,10 березень 2022 53 328,38 квітень 2022 51 538,78 травень 2022 40 594,50 червень 2022 90 285,41 липень 2022 106 358,36 серпень 2022 34 916,98 вересень 2022 42 439,43 жовтень 2022 49 747,86 листопад 2022 43 447,31 грудень 2022 126 891,45 січень 2023 40 885,57 лютий 2023 47 928,38 березень 2023 92 496,65 квітень 2023 73 290,86 травень 2023 47 116,70 червень 2023 74 318,09 липень 2023 76 342,00 серпень 2023 150 614,09

Скільки заробляє перший заступник голови АМКУ — державний уповноважений

січень 2022 54 558,49 грн лютий 2022 49 158,80 березень 2022 53 114,78 квітень 2022 59 514,78 травень 2022 116 077,66 червень 2022 59 894,37 липень 2022 68 120,56 серпень 2022 47 309,47 вересень 2022 58 011,84 жовтень 2022 112 323,93 листопад 2022 60 822,40 грудень 2022 70 351,61 січень 2023 54 323,60 лютий 2023 42 442,30 березень 2023 62 770,70 квітень 2023 54 873,99 травень 2023 45 568,00 червень 2023 45 568,00 липень 2023 45 568,00 серпень 2023 40 866,63

Скільки заробляє заступник голови АМКУ — державний уповноважений

січень 2022 67 722,71 грн лютий 2022 69 999,84 березень 2022 70 138,78 квітень 2022 33 386,97 травень 2022 137 835,47 червень 2022 64 118,37 липень 2022 132 554,77 серпень 2022 70 883,00 вересень 2022 70 511,80 жовтень 2022 77 283,00 листопад 2022 77 689,31 грудень 2022 98 017,19 січень 2023 68 992,00 лютий 2023 68 992,00 березень 2023 68 380,08 квітень 2023 90 190,95 травень 2023 98 443,94 червень 2023 62 592,00 липень 2023 121 521,95 серпень 2023 62 592,00

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