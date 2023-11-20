Скільки заробляють керівники АМКУ

Скільки заробляють керівники Антимонопольного комітету України під час війни
Добре бути просто заступником голови Антимонопольного комітету України. Просто заступником. Навіть не першим. І тим більше — не головою АМКУ, відповідальності у якого значно більше, а зарплата менша.
Саме так, заступник голови АМКУ заробляє більше за своїх "старших" колег. Щоправда, і тут все відносно, бо вразити уяву пересічного європейця йому навряд чи вдасться. Але от для українців такі гроші — зовсім не "пересічні", особливо в окремі місяці, коли суми перевалюють за психологічну позначку у сотню тисяч гривень на місяць.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Антимонопольного комітету України.
Скільки заробляє голова АМКУ
|січень 2022
|41 125,93 грн
|лютий 2022
|51 441,10
|березень 2022
|53 328,38
|квітень 2022
|51 538,78
|травень 2022
|40 594,50
|червень 2022
|90 285,41
|липень 2022
|106 358,36
|серпень 2022
|34 916,98
|вересень 2022
|42 439,43
|жовтень 2022
|49 747,86
|листопад 2022
|43 447,31
|грудень 2022
|126 891,45
|січень 2023
|40 885,57
|лютий 2023
|47 928,38
|березень 2023
|92 496,65
|квітень 2023
|73 290,86
|травень 2023
|47 116,70
|червень 2023
|74 318,09
|липень 2023
|76 342,00
|серпень 2023
|150 614,09
Скільки заробляє перший заступник голови АМКУ — державний уповноважений
|січень 2022
|54 558,49 грн
|лютий 2022
|49 158,80
|березень 2022
|53 114,78
|квітень 2022
|59 514,78
|травень 2022
|116 077,66
|червень 2022
|59 894,37
|липень 2022
|68 120,56
|серпень 2022
|47 309,47
|вересень 2022
|58 011,84
|жовтень 2022
|112 323,93
|листопад 2022
|60 822,40
|грудень 2022
|70 351,61
|січень 2023
|54 323,60
|лютий 2023
|42 442,30
|березень 2023
|62 770,70
|квітень 2023
|54 873,99
|травень 2023
|45 568,00
|червень 2023
|45 568,00
|липень 2023
|45 568,00
|серпень 2023
|40 866,63
Скільки заробляє заступник голови АМКУ — державний уповноважений
|січень 2022
|67 722,71 грн
|лютий 2022
|69 999,84
|березень 2022
|70 138,78
|квітень 2022
|33 386,97
|травень 2022
|137 835,47
|червень 2022
|64 118,37
|липень 2022
|132 554,77
|серпень 2022
|70 883,00
|вересень 2022
|70 511,80
|жовтень 2022
|77 283,00
|листопад 2022
|77 689,31
|грудень 2022
|98 017,19
|січень 2023
|68 992,00
|лютий 2023
|68 992,00
|березень 2023
|68 380,08
|квітень 2023
|90 190,95
|травень 2023
|98 443,94
|червень 2023
|62 592,00
|липень 2023
|121 521,95
|серпень 2023
|62 592,00
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