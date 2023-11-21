Сколько зарабатывают руководители АМКУ в регионах

Сколько зарабатывают региональные "короли" АМКУ
Руководители региональных отделений Антимонопольного комитета Украины зарабатывают немного. Иногда даже очень немного — меньше средней зарплаты по Украине.
Правда, не без отдельных исключений, только подтверждающих правило.
Справедливости ради стоит отметить, что руководители центрального аппарата Комитета зарабатывают ненамного больше, что невыгодно отличает их от руководителей многих других государственных ведомств Украины.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Антимонопольного комитета в регионах Украины.
Сколько получает руководитель Западного межобластного территориального отделения АМКУ
|январь 2022
|15 758,09 грн
|февраль 2022
|12 832,17
|март 2022
|25 367,96
|апрель 2022
|11 563,36
|май 2022
|13 629,25
|июнь 2022
|13 232,58
|июль 2022
|29 080,38
|август 2022
|15 981,89
|сентябрь 2022
|13 304,31
|октябрь 2022
|19 831,24
|ноябрь 2022
|20 493,46
|декабрь 2022
|44 973,41
|январь 2023
|10 245,47
|февраль 2023
|15 948,42
|март 2023
|11 284,27
|апрель 2023
|14 951,88
|май 2023
|10 811,21
|июнь 2023
|10 812,28
|июль 2023
|14 786,06
|август 2023
|14 927,17
Сколько зарабатывает руководитель Юго-западного межобластного территориального отделения АМКУ
|январь 2022
|23 490,26 грн
|февраль 2022
|20 920,1
|март 2022
|26 351,00
|апрель 2022
|22 577,72
|май 2022
|20 236,00
|июнь 2022
|27 013,00
|июль 2022
|53 003,14
|август 2022
|17 931,14
|сентябрь 2022
|26 302,00
|октябрь 2022
|30 822,00
|ноябрь 2022
|33 665,32
|декабрь 2022
|94 391,71
|январь 2023
|21 169,59
|февраль 2023
|82 349,45
|март 2023
|31 905,15
|апрель 2023
|29 600,00
|май 2023
|27 680,00
|июнь 2023
|30 240,00
|июль 2023
|29 600,00
|август 2023
|61 483,88
Сколько получает руководитель Восточного межобластного территориального отделения АМКУ
|январь 2022
|37 916,12 грн
|февраль 2022
|42 949,50
|март 2022
|32 700,00
|апрель 2022
|39 100,00
|май 2022
|32 853,82
|июнь 2022
|70 192,61
|июль 2022
|36 787,00
|август 2022
|73 039,89
|сентябрь 2022
|35 472,28
|октябрь 2022
|45 916,00
|ноябрь 2022
|52 425,20
|декабрь 2022
|106 842,17
|январь 2023
|35 260,00
|февраль 2023
|32 700,00
|март 2023
|36 540,00
|апрель 2023
|37 301,88
|май 2023
|43 510,08
|июнь 2023
|56 891,28
|июль 2023
|57 569,09
|август 2023
|83 886,19
Сколько зарабатывает замруководителя Юго-восточного межобластного территориального отделения АМКУ
|январь 2022
|7 482,4 грн
|февраль 2022
|21 786,14
|март 2022
|28 682,15
|апрель 2022
|23 224,25
|май 2022
|20 619,12
|июнь 2022
|24 404,28
|июль 2022
|22 307,69
|август 2022
|55 800,03
|сентябрь 2022
|39 680,93
|октябрь 2022
|21 739,83
|ноябрь 2022
|28 195,28
|декабрь 2022
|81 037,81
|январь 2023
|0,00
|февраль 2023
|0,00
|март 2023
|0,00
|апрель 2023
|0,00
|май 2023
|8 078,00
|июнь 2023
|23 224,25
|июль 2023
|23 224,25
|август 2023
|56 818,98
Сколько получает руководитель Северного межобластного территориального отделения АМКУ
|январь 2022
|23 435,39 грн
|февраль 2022
|22 866,21
|март 2022
|28 504,00
|апрель 2022
|22 134,26
|май 2022
|21 246,10
|июнь 2022
|62 712,13
|июль 2022
|17 519,00
|август 2022
|35 320,00
|сентябрь 2022
|29 304,00
|октябрь 2022
|27 013,15
|ноябрь 2022
|29 533,16
|декабрь 2022
|102 424,66
|январь 2023
|18 771,05
|февраль 2023
|23 190,63
|март 2023
|28 888,00
|апрель 2023
|28 888,00
|май 2023
|26 695,80
|июнь 2023
|27 574,91
|июль 2023
|27 878,11
|август 2023
|34 392,36
|сентябрь 2023
|33 702,87
Сколько получает руководитель Южного межобластного территориального отделения АМКУ
|январь 2022
|10 372,79 грн
|февраль 2022
|28 435,86
|март 2022
|32 401,08
|апрель 2022
|28 504,00
|май 2022
|22 357,82
|июнь 2022
|22 439,70
|июль 2022
|54 960,59
|август 2022
|13 333,04
|сентябрь 2022
|19 164,00
|октябрь 2022
|16 604,00
|ноябрь 2022
|35 912,50
|декабрь 2022
|42 725,62
|январь 2023
|16 704,82
|февраль 2023
|19 456,20
|март 2023
|21 618,00
|апрель 2023
|60 797,19
|май 2023
|13 496,26
|июнь 2023
|16 129,91
|июль 2023
|23 663,14
|август 2023
|30 365, 09
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