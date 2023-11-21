Сколько зарабатывают руководители АМКУ в регионах

Антимонопольный комитет Украины. Источник: youcontrol.com.ua

Руководители региональных отделений Антимонопольного комитета Украины зарабатывают немного. Иногда даже очень немного — меньше средней зарплаты по Украине.

Правда, не без отдельных исключений, только подтверждающих правило.

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Справедливости ради стоит отметить, что руководители центрального аппарата Комитета зарабатывают ненамного больше, что невыгодно отличает их от руководителей многих других государственных ведомств Украины.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Антимонопольного комитета в регионах Украины.

Сколько получает руководитель Западного межобластного территориального отделения АМКУ

январь 2022 15 758,09 грн февраль 2022 12 832,17 март 2022 25 367,96 апрель 2022 11 563,36 май 2022 13 629,25 июнь 2022 13 232,58 июль 2022 29 080,38 август 2022 15 981,89 сентябрь 2022 13 304,31 октябрь 2022 19 831,24 ноябрь 2022 20 493,46 декабрь 2022 44 973,41 январь 2023 10 245,47 февраль 2023 15 948,42 март 2023 11 284,27 апрель 2023 14 951,88 май 2023 10 811,21 июнь 2023 10 812,28 июль 2023 14 786,06 август 2023 14 927,17

Сколько зарабатывает руководитель Юго-западного межобластного территориального отделения АМКУ

январь 2022 23 490,26 грн февраль 2022 20 920,1 март 2022 26 351,00 апрель 2022 22 577,72 май 2022 20 236,00 июнь 2022 27 013,00 июль 2022 53 003,14 август 2022 17 931,14 сентябрь 2022 26 302,00 октябрь 2022 30 822,00 ноябрь 2022 33 665,32 декабрь 2022 94 391,71 январь 2023 21 169,59 февраль 2023 82 349,45 март 2023 31 905,15 апрель 2023 29 600,00 май 2023 27 680,00 июнь 2023 30 240,00 июль 2023 29 600,00 август 2023 61 483,88

Сколько получает руководитель Восточного межобластного территориального отделения АМКУ

январь 2022 37 916,12 грн февраль 2022 42 949,50 март 2022 32 700,00 апрель 2022 39 100,00 май 2022 32 853,82 июнь 2022 70 192,61 июль 2022 36 787,00 август 2022 73 039,89 сентябрь 2022 35 472,28 октябрь 2022 45 916,00 ноябрь 2022 52 425,20 декабрь 2022 106 842,17 январь 2023 35 260,00 февраль 2023 32 700,00 март 2023 36 540,00 апрель 2023 37 301,88 май 2023 43 510,08 июнь 2023 56 891,28 июль 2023 57 569,09 август 2023 83 886,19

Сколько зарабатывает замруководителя Юго-восточного межобластного территориального отделения АМКУ

январь 2022 7 482,4 грн февраль 2022 21 786,14 март 2022 28 682,15 апрель 2022 23 224,25 май 2022 20 619,12 июнь 2022 24 404,28 июль 2022 22 307,69 август 2022 55 800,03 сентябрь 2022 39 680,93 октябрь 2022 21 739,83 ноябрь 2022 28 195,28 декабрь 2022 81 037,81 январь 2023 0,00 февраль 2023 0,00 март 2023 0,00 апрель 2023 0,00 май 2023 8 078,00 июнь 2023 23 224,25 июль 2023 23 224,25 август 2023 56 818,98

Сколько получает руководитель Северного межобластного территориального отделения АМКУ

январь 2022 23 435,39 грн февраль 2022 22 866,21 март 2022 28 504,00 апрель 2022 22 134,26 май 2022 21 246,10 июнь 2022 62 712,13 июль 2022 17 519,00 август 2022 35 320,00 сентябрь 2022 29 304,00 октябрь 2022 27 013,15 ноябрь 2022 29 533,16 декабрь 2022 102 424,66 январь 2023 18 771,05 февраль 2023 23 190,63 март 2023 28 888,00 апрель 2023 28 888,00 май 2023 26 695,80 июнь 2023 27 574,91 июль 2023 27 878,11 август 2023 34 392,36 сентябрь 2023 33 702,87

Сколько получает руководитель Южного межобластного территориального отделения АМКУ

январь 2022 10 372,79 грн февраль 2022 28 435,86 март 2022 32 401,08 апрель 2022 28 504,00 май 2022 22 357,82 июнь 2022 22 439,70 июль 2022 54 960,59 август 2022 13 333,04 сентябрь 2022 19 164,00 октябрь 2022 16 604,00 ноябрь 2022 35 912,50 декабрь 2022 42 725,62 январь 2023 16 704,82 февраль 2023 19 456,20 март 2023 21 618,00 апрель 2023 60 797,19 май 2023 13 496,26 июнь 2023 16 129,91 июль 2023 23 663,14 август 2023 30 365, 09

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