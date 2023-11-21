Скільки заробляють керівники АМКУ в регіонах

Антимонопольний комітет України. Джерело: youcontrol.com.ua

Керівники регіональних відділень Антимонопольного комітету України заробляють небагато. Інколи навіть дуже небагато — менше за середню зарплату по Україні.

Щоправда, не без окремих винятків, які лише підтверджують правило.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Антимонопольного комітету в регіонах України.

Скільки заробляє керівник Західного міжобласного територіального відділення АМКУ

січень 2022 15 758,09 грн лютий 2022 12 832,17 березень 2022 25 367,96 квітень 2022 11 563,36 травень 2022 13 629,25 червень 2022 13 232,58 липень 2022 29 080,38 серпень 2022 15 981,89 вересень 2022 13 304,31 жовтень 2022 19 831,24 листопад 2022 20 493,46 грудень 2022 44 973,41 січень 2023 10 245,47 лютий 2023 15 948,42 березень 2023 11 284,27 квітень 2023 14 951,88 травень 2023 10 811,21 червень 2023 10 812,28 липень 2023 14 786,06 серпень 2023 14 927,17

Скільки заробляє керівник Південно-західного міжобласного територіального відділення АМКУ

січень 2022 23 490,26 грн лютий 2022 20 920,1 березень 2022 26 351,00 квітень 2022 22 577,72 травень 2022 20 236,00 червень 2022 27 013,00 липень 2022 53 003,14 серпень 2022 17 931,14 вересень 2022 26 302,00 жовтень 2022 30 822,00 листопад 2022 33 665,32 грудень 2022 94 391,71 січень 2023 21 169,59 лютий 2023 82 349,45 березень 2023 31 905,15 квітень 2023 29 600,00 травень 2023 27 680,00 червень 2023 30 240,00 липень 2023 29 600,00 серпень 2023 61 483,88

Скільки заробляє керівник Східного міжобласного територіального відділення АМКУ

січень 2022 37 916,12 грн лютий 2022 42 949,50 березень 2022 32 700,00 квітень 2022 39 100,00 травень 2022 32 853,82 червень 2022 70 192,61 липень 2022 36 787,00 серпень 2022 73 039,89 вересень 2022 35 472,28 жовтень 2022 45 916,00 листопад 2022 52 425,20 грудень 2022 106 842,17 січень 2023 35 260,00 лютий 2023 32 700,00 березень 2023 36 540,00 квітень 2023 37 301,88 травень 2023 43 510,08 червень 2023 56 891,28 липень 2023 57 569,09 серпень 2023 83 886,19

Скільки заробляє заступник керівника Південно-східного міжобласного територіального відділення АМКУ

січень 2022 7 482,4 грн лютий 2022 21 786,14 березень 2022 28 682,15 квітень 2022 23 224,25 травень 2022 20 619,12 червень 2022 24 404,28 липень 2022 22 307,69 серпень 2022 55 800,03 вересень 2022 39 680,93 жовтень 2022 21 739,83 листопад 2022 28 195,28 грудень 2022 81 037,81 січень 2023 0,00 лютий 2023 0,00 березень 2023 0,00 квітень 2023 0,00 травень 2023 8 078,00 червень 2023 23 224,25 липень 2023 23 224,25 серпень 2023 56 818,98

Скільки заробляє керівник Північного міжобласного територіального відділення АМКУ

січень 2022 23 435,39 грн лютий 2022 22 866,21 березень 2022 28 504,00 квітень 2022 22 134,26 травень 2022 21 246,10 червень 2022 62 712,13 липень 2022 17 519,00 серпень 2022 35 320,00 вересень 2022 29 304,00 жовтень 2022 27 013,15 листопад 2022 29 533,16 грудень 2022 102 424,66 січень 2023 18 771,05 лютий 2023 23 190,63 березень 2023 28 888,00 квітень 2023 28 888,00 травень 2023 26 695,80 червень 2023 27 574,91 липень 2023 27 878,11 серпень 2023 34 392,36 вересень 2023 33 702,87

Скільки заробляє керівник Південного міжобласного територіального відділення АМКУ

січень 2022 10 372,79 грн лютий 2022 28 435,86 березень 2022 32 401,08 квітень 2022 28 504,00 травень 2022 22 357,82 червень 2022 22 439,70 липень 2022 54 960,59 серпень 2022 13 333,04 вересень 2022 19 164,00 жовтень 2022 16 604,00 листопад 2022 35 912,50 грудень 2022 42 725,62 січень 2023 16 704,82 лютий 2023 19 456,20 березень 2023 21 618,00 квітень 2023 60 797,19 травень 2023 13 496,26 червень 2023 16 129,91 липень 2023 23 663,14 серпень 2023 30 365, 09

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