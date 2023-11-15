Стало известно, сколько стоит украинским перевозчикам один день блокады на границе
Один день блокады польскими перевозчиками для украинских транспортных компаний стоит более 164 тыс. евро. На пунктах пропуска сейчас стоят 550 грузовиков.
Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала сотрудница Института экономических исследований Ирина Коссе.
Сколько стоит украинским перевозчикам один день на границе
В среднем один день простоя одной единицы грузового транспорта стоит 300-350 евро. В общей сложности через три пункта пропуска на границе с Польшей не смогли переехать 550 грузовиков.
Потому в сумме для перевозчиков один день стоит 164 тыс. евро. Однако настоящая стоимость намного больше, потому что это убытки и для импортеров, и для экспортеров.
По словам Коссе, если в скором времени откроют границы, тогда все получат свою прибыль.
Напомним, что переговоры польских перевозчиков с украинским правительством 13 ноября не разрешили спор. Они заявили, что продолжат блокировать границу с Украиной.
Также мы писали, что в украинском правительстве подвели итоги переговоров с польскими перевозчиками. Они заявили, что требование польских протестующих — вернуться к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских водителей.
Читайте Новини.LIVE!