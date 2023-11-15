Стало известно, сколько стоит украинским перевозчикам один день блокады на границе

Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной. Фото: Naszwybir

Один день блокады польскими перевозчиками для украинских транспортных компаний стоит более 164 тыс. евро. На пунктах пропуска сейчас стоят 550 грузовиков.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала сотрудница Института экономических исследований Ирина Коссе.

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В среднем один день простоя одной единицы грузового транспорта стоит 300-350 евро. В общей сложности через три пункта пропуска на границе с Польшей не смогли переехать 550 грузовиков.

Потому в сумме для перевозчиков один день стоит 164 тыс. евро. Однако настоящая стоимость намного больше, потому что это убытки и для импортеров, и для экспортеров.

По словам Коссе, если в скором времени откроют границы, тогда все получат свою прибыль.

Напомним, что переговоры польских перевозчиков с украинским правительством 13 ноября не разрешили спор. Они заявили, что продолжат блокировать границу с Украиной.

Также мы писали, что в украинском правительстве подвели итоги переговоров с польскими перевозчиками. Они заявили, что требование польских протестующих — вернуться к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских водителей.