Стало відомо, скільки коштує українським перевізникам один день блокади на кордоні

Страйк польських перевізників на кордоні з Україною. Фото: Naszwybir

Один день блокади польськими перевізниками для українських транспортних компаній коштує понад 164 тис. євро. На пунктах пропуску наразі стоять 550 вантажівок.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла працівниця Інституту економічних досліджень Ірина Коссе.

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В середньому один день простою одної одиниці вантажного транспорту коштує 300-350 євро. Загалом через три пункти пропуску на кордоні з Польщею не змогли переїхати 550 вантажівок.

Тому в сумі для перевізників один день коштує 164 тис. євро. Проте справжня вартість набагато більша, бо це збитки і для імпортерів, і для експортерів.

За словами Коссе, якщо незабаром відкриють кордони, тоді всі отримають свій прибуток.

Нагадаємо, що переговори польських перевізників з українським урядом 13 листопада не вирішили суперечку. Вони заявили, що продовжать блокувати кордон з Україною.

Також ми писали, що в українському уряді підбили підсумки перемовин з польськими перевізниками. Вони заявили, що вимога польських протестувальників — повернутися до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв.