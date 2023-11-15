Забастовка польских водителей подняла цены на логистику — детали

Заблокированные грузовики на границе с Польшей. Фото: соцсети

Блокада польскими дальнобойщиками границы между Украиной и Польшей негативно влияет на экономику. Таким образом, уже выросли цены на доставку товара из Польши в Украину, что добавляет проблем в логистике.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил представитель одной из логистическо-транспортных компаний на условиях анонимности.

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По его словам, из Гданьска в Киев перевезти хозтовары стоит около 4 500 евро, а еще до блокады за такую перевозку платили максимум 1 100 евро.

Также, например, привести 20 тонн металла из Гданьска в Киев сегодня стоит 4 300 евро, а раньше цена колебалась около 900 евро.

Украинский перевозчик добавляет, что изменились цены и на экспорт товара из Украины в Польшу. Если раньше платили 700-800 евро за доставку, то сейчас на тысячу евро больше. На финальную стоимость перевозки товара влияет нежелание украинских перевозчиков ехать на границу и стоять в километровой очереди.

Напомним, что ранее в украинском правительстве подвели итоги переговоров с польскими перевозчиками на границе. В то же время события забастовки усугубляются: польские забастовщики отказываются пускать домой украинских водителей и посылают воевать на фронт.