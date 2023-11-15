Страйк польських водіїв підняв ціни на логістику — деталі

Заблоковані вантажівки на кордоні з Польщею. Фото: соцмережі

Блокада польськими далекобійниками кордону між Україною та Польщею негативно впливає на економіку. Таким чином, вже зросли ціни на доставляння товару з Польщі в Україну, що додає проблем у логістиці.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив речник однієї з логістично-транспортних компаній на умовах анонімності.

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За його словами, з Гданська до Києва перевезти господарчі товари вартує приблизно 4 500 євро, а ще до блокади за таке перевезення платили максимум 1 100 євро.

Також, наприклад, привести 20 тонн металу з Гданська до Києва сьогодні коштує 4 300 євро, а раніше ціна коливалася близько 900 євро.

Український перевізник додає, що змінилися ціни й на експорт товару з України в Польщу. Якщо раніше платили 700-800 євро за доставку, то зараз — на тисячу євро більше. На фінальну вартість перевезення товару впливає небажання українських перевізників їхати на кордон та стояти в кілометрових чергах.

Нагадаємо, що раніше в українському уряді підбили підсумки перемовин з польськими перевізниками на кордоні. Водночас обставини страйку загострюються: польські страйкарі відмовляються пускати додому українських водіїв та посилають воювати на фронт.