Сколько зарабатывают ректоры медицинских вузов в Украине

Медик. Фото: unsplash.com

Заработки ректоров медицинских вузов в Украине сильно отличаются от месяца к месяцу и между собой. Разница может быть трехкратной.

Но в целом ректоры зарабатывают не так много, особенно по сравнению со своими зарубежными коллегами. И это при том, что большинство из них имеют солидные ученые степени, вроде академика.

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Следовательно, нечем хвастаться украинскому академику, нечем агитировать молодежь к науке — потому что хороший украинский гастарбайтер на строительстве в Европе зарабатывает примерно те же деньги.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат ректоров медицинских университетов.

Сколько получает ректор Национального университета здравоохранения им. П.Л. Шупика

январь 2022 58 215,28 грн февраль 2022 71 738,08 март 2022 70 120,00 апрель 2022 50 120,00 май 2022 39 014,55 июнь 2022 39 139,80 июль 2022 0,00 август 2022 92 074,85 сентябрь 2022 0,00 октябрь 2022 51 815,52 ноябрь 2022 89 015,10 декабрь 2022 77 030,30 январь 2023 72 141,52 февраль 2023 45 495,84 март 2023 57 858,84 апрель 2023 45 142,61 май 2023 59 097,87 июнь 2023 57 858,84 июль 2023 57 858,84 август 2023 67 160,71

Сколько получает ректор Тернопольского национального медицинского университета им. И.Я. Горбачевского

январь 2022 82 706,27 грн февраль 2022 75 221,47 март 2022 86 979,97 апрель 2022 87 022,92 май 2022 75 677,48 июнь 2022 86 832,10 июль 2022 94 569,39 август 2022 74 077,52 сентябрь 2022 74 998,49 октябрь 2022 83 085,92 ноябрь 2022 104 023,35 декабрь 2022 120 535,32 январь 2023 86 509,55 февраль 2023 91 410,50 март 2023 94 403,84 апрель 2023 102 394,18 май 2023 116 401,49 июнь 2023 61 599,78 июль 2023 130 072,64 август 2023 132 846,43

Сколько зарабатывает ректор Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца

январь 2022 28 288,45 грн февраль 2022 57 554,68 март 2022 18 823,97 апрель 2022 130 129,32 май 2022 57 989,02 июнь 2022 66 821,04 июль 2022 55 528,95 август 2022 55 721,50 сентябрь 2022 87 506,26 октябрь 2022 80 824,76 ноябрь 2022 40 071,41 декабрь 2022 174 911,35 январь 2023 56 642,62 февраль 2023 63 881,94 март 2023 59 203,88 апрель 2023 59 983,55 май 2023 60 437,34 июнь 2023 42 579,86 июль 2023 31 466,93 август 2023 31 466,93

Сколько зарабатывает ректор Полтавского государственного медицинского университета

январь 2022 29 120,00 грн февраль 2022 92 787,15 март 2022 46 452,85 апрель 2022 36 120,00 май 2022 36 308,56 июнь 2022 36 450,98 июль 2022 56 403,40 август 2022 56 784,09 сентябрь 2022 111 365,29 октябрь 2022 88 619,57 ноябрь 2022 38 343,40 декабрь 2022 134 705,11 январь 2023 56 120,00 февраль 2023 56 120,00 март 2023 56 120,00 апрель 2023 56 120,00 май 2023 40 415,65 июнь 2023 80 822,00 июль 2023 29 120,00 август 2023 29 622,24

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывают академики от медицины.

Публиковали заработки руководителей АРМА, а также расходы на содержание аппарата Агентства.

Писали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зарплате его команды и руководителей госпредприятий на фондовом рынке. Сравнивали их с зарплатой председателя правления Ощадбанка.

Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты министерства.

Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.

Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.

Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи и сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.