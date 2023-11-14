Цена академика, или Сколько зарабатывают ректоры медицинских вузов в Украине во время войны
Заработки ректоров медицинских вузов в Украине сильно отличаются от месяца к месяцу и между собой. Разница может быть трехкратной.
Но в целом ректоры зарабатывают не так много, особенно по сравнению со своими зарубежными коллегами. И это при том, что большинство из них имеют солидные ученые степени, вроде академика.
Следовательно, нечем хвастаться украинскому академику, нечем агитировать молодежь к науке — потому что хороший украинский гастарбайтер на строительстве в Европе зарабатывает примерно те же деньги.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат ректоров медицинских университетов.
Сколько получает ректор Национального университета здравоохранения им. П.Л. Шупика
|январь 2022
|58 215,28 грн
|февраль 2022
|71 738,08
|март 2022
|70 120,00
|апрель 2022
|50 120,00
|май 2022
|39 014,55
|июнь 2022
|39 139,80
|июль 2022
|0,00
|август 2022
|92 074,85
|сентябрь 2022
|0,00
|октябрь 2022
|51 815,52
|ноябрь 2022
|89 015,10
|декабрь 2022
|77 030,30
|январь 2023
|72 141,52
|февраль 2023
|45 495,84
|март 2023
|57 858,84
|апрель 2023
|45 142,61
|май 2023
|59 097,87
|июнь 2023
|57 858,84
|июль 2023
|57 858,84
|август 2023
|67 160,71
Сколько получает ректор Тернопольского национального медицинского университета им. И.Я. Горбачевского
|январь 2022
|82 706,27 грн
|февраль 2022
|75 221,47
|март 2022
|86 979,97
|апрель 2022
|87 022,92
|май 2022
|75 677,48
|июнь 2022
|86 832,10
|июль 2022
|94 569,39
|август 2022
|74 077,52
|сентябрь 2022
|74 998,49
|октябрь 2022
|83 085,92
|ноябрь 2022
|104 023,35
|декабрь 2022
|120 535,32
|январь 2023
|86 509,55
|февраль 2023
|91 410,50
|март 2023
|94 403,84
|апрель 2023
|102 394,18
|май 2023
|116 401,49
|июнь 2023
|61 599,78
|июль 2023
|130 072,64
|август 2023
|132 846,43
Сколько зарабатывает ректор Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца
|январь 2022
|28 288,45 грн
|февраль 2022
|57 554,68
|март 2022
|18 823,97
|апрель 2022
|130 129,32
|май 2022
|57 989,02
|июнь 2022
|66 821,04
|июль 2022
|55 528,95
|август 2022
|55 721,50
|сентябрь 2022
|87 506,26
|октябрь 2022
|80 824,76
|ноябрь 2022
|40 071,41
|декабрь 2022
|174 911,35
|январь 2023
|56 642,62
|февраль 2023
|63 881,94
|март 2023
|59 203,88
|апрель 2023
|59 983,55
|май 2023
|60 437,34
|июнь 2023
|42 579,86
|июль 2023
|31 466,93
|август 2023
|31 466,93
Сколько зарабатывает ректор Полтавского государственного медицинского университета
|январь 2022
|29 120,00 грн
|февраль 2022
|92 787,15
|март 2022
|46 452,85
|апрель 2022
|36 120,00
|май 2022
|36 308,56
|июнь 2022
|36 450,98
|июль 2022
|56 403,40
|август 2022
|56 784,09
|сентябрь 2022
|111 365,29
|октябрь 2022
|88 619,57
|ноябрь 2022
|38 343,40
|декабрь 2022
|134 705,11
|январь 2023
|56 120,00
|февраль 2023
|56 120,00
|март 2023
|56 120,00
|апрель 2023
|56 120,00
|май 2023
|40 415,65
|июнь 2023
|80 822,00
|июль 2023
|29 120,00
|август 2023
|29 622,24
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывают академики от медицины.
Публиковали заработки руководителей АРМА, а также расходы на содержание аппарата Агентства.
Писали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зарплате его команды и руководителей госпредприятий на фондовом рынке. Сравнивали их с зарплатой председателя правления Ощадбанка.
Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты министерства.
Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи и сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
Читайте Новини.LIVE!