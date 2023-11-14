Скільки заробляють ректори медичних вузів в Україні

Ціна академіка, або Скільки заробляють ректори медичних вишів в Україні під час війни
Заробітки ректорів медичних вишів в Україні сильно відрізняються від місяця до місяця і між собою. Різниця може бути трикратна.
Але загалом ректори заробляють не дуже багато, особливо порівняно зі своїми зарубіжними колегами. І це при тому, що більшість з них має солідні вчені ступені, на кшталт академіка.
Отже, немає чим хвалитися українському академіку, немає чим агітувати молодь до науки, бо хороший український заробітчанин на будівництві в Європі заробляє приблизно ті ж гроші.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат ректорів медичних університетів.
Скільки заробляє ректор Національного університету охорони здоров'я ім. П.Л. Шупика
|січень 2022
|58 215,28 грн
|лютий 2022
|71 738,08
|березень 2022
|70 120,00
|квітень 2022
|50 120,00
|травень 2022
|39 014,55
|червень 2022
|39 139,80
|липень 2022
|0,00
|серпень 2022
|92 074,85
|вересень 2022
|0,00
|жовтень 2022
|51 815,52
|листопад 2022
|89 015,10
|грудень 2022
|77 030,30
|січень 2023
|72 141,52
|лютий 2023
|45 495,84
|березень 2023
|57 858,84
|квітень 2023
|45 142,61
|травень 2023
|59 097,87
|червень 2023
|57 858,84
|липень 2023
|57 858,84
|серпень 2023
|67 160,71
Скільки заробляє ректор Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського
|січень 2022
|82 706,27 грн
|лютий 2022
|75 221,47
|березень 2022
|86 979,97
|квітень 2022
|87 022,92
|травень 2022
|75 677,48
|червень 2022
|86 832,10
|липень 2022
|94 569,39
|серпень 2022
|74 077,52
|вересень 2022
|74 998,49
|жовтень 2022
|83 085,92
|листопад 2022
|104 023,35
|грудень 2022
|120 535,32
|січень 2023
|86 509,55
|лютий 2023
|91 410,50
|березень 2023
|94 403,84
|квітень 2023
|102 394,18
|травень 2023
|116 401,49
|червень 2023
|61 599,78
|липень 2023
|130 072,64
|серпень 2023
|132 846,43
Скільки заробляє ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
|січень 2022
|28 288,45 грн
|лютий 2022
|57 554,68
|березень 2022
|18 823,97
|квітень 2022
|130 129,32
|травень 2022
|57 989,02
|червень 2022
|66 821,04
|липень 2022
|55 528,95
|серпень 2022
|55 721,50
|вересень 2022
|87 506,26
|жовтень 2022
|80 824,76
|листопад 2022
|40 071,41
|грудень 2022
|174 911,35
|січень 2023
|56 642,62
|лютий 2023
|63 881,94
|березень 2023
|59 203,88
|квітень 2023
|59 983,55
|травень 2023
|60 437,34
|червень 2023
|42 579,86
|липень 2023
|31 466,93
|серпень 2023
|31 466,93
Скільки заробляє ректор Полтавського державного медичного університету
|січень 2022
|29 120,00 грн
|лютий 2022
|92 787,15
|березень 2022
|46 452,85
|квітень 2022
|36 120,00
|травень 2022
|36 308,56
|червень 2022
|36 450,98
|липень 2022
|56 403,40
|серпень 2022
|56 784,09
|вересень 2022
|111 365,29
|жовтень 2022
|88 619,57
|листопад 2022
|38 343,40
|грудень 2022
|134 705,11
|січень 2023
|56 120,00
|лютий 2023
|56 120,00
|березень 2023
|56 120,00
|квітень 2023
|56 120,00
|травень 2023
|40 415,65
|червень 2023
|80 822,00
|липень 2023
|29 120,00
|серпень 2023
|29 622,24
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, скільки заробляють академіки від медицини.
Публікували заробітки керівників АРМА, а також витрати на утримання апарату Агентства.
Писали про заробітки очільника Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, зарплати його команди та керівників держпідприємств на фондовому ринку. Порівнювали їх із зарплатою голови правління Ощадбанку.
Нагадували нашим читачам, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти.
Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.
Добре заробляють керівники вищих навчальних закладів. Зокрема, на заздрість багатьом педагогам, є чим похвалитися ректору Академії Державної пенітенціарної служби.
Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Писали про зарплати керівників уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.
Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
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Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства, міністр юстиції та навіть міністр оборони.
Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в державний борг та скільки заробляють міністр енергетики, очільник Міністерства закордонних справ і міністерка соціальної політики.
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Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.
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