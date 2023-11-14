Скільки заробляють ректори медичних вузів в Україні

Медик. Фото: unsplash.com

Заробітки ректорів медичних вишів в Україні сильно відрізняються від місяця до місяця і між собою. Різниця може бути трикратна.

Але загалом ректори заробляють не дуже багато, особливо порівняно зі своїми зарубіжними колегами. І це при тому, що більшість з них має солідні вчені ступені, на кшталт академіка.

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Отже, немає чим хвалитися українському академіку, немає чим агітувати молодь до науки, бо хороший український заробітчанин на будівництві в Європі заробляє приблизно ті ж гроші.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Цього разу публікуємо статистику зарплат ректорів медичних університетів.

Скільки заробляє ректор Національного університету охорони здоров'я ім. П.Л. Шупика

січень 2022 58 215,28 грн лютий 2022 71 738,08 березень 2022 70 120,00 квітень 2022 50 120,00 травень 2022 39 014,55 червень 2022 39 139,80 липень 2022 0,00 серпень 2022 92 074,85 вересень 2022 0,00 жовтень 2022 51 815,52 листопад 2022 89 015,10 грудень 2022 77 030,30 січень 2023 72 141,52 лютий 2023 45 495,84 березень 2023 57 858,84 квітень 2023 45 142,61 травень 2023 59 097,87 червень 2023 57 858,84 липень 2023 57 858,84 серпень 2023 67 160,71

Скільки заробляє ректор Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

січень 2022 82 706,27 грн лютий 2022 75 221,47 березень 2022 86 979,97 квітень 2022 87 022,92 травень 2022 75 677,48 червень 2022 86 832,10 липень 2022 94 569,39 серпень 2022 74 077,52 вересень 2022 74 998,49 жовтень 2022 83 085,92 листопад 2022 104 023,35 грудень 2022 120 535,32 січень 2023 86 509,55 лютий 2023 91 410,50 березень 2023 94 403,84 квітень 2023 102 394,18 травень 2023 116 401,49 червень 2023 61 599,78 липень 2023 130 072,64 серпень 2023 132 846,43

Скільки заробляє ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

січень 2022 28 288,45 грн лютий 2022 57 554,68 березень 2022 18 823,97 квітень 2022 130 129,32 травень 2022 57 989,02 червень 2022 66 821,04 липень 2022 55 528,95 серпень 2022 55 721,50 вересень 2022 87 506,26 жовтень 2022 80 824,76 листопад 2022 40 071,41 грудень 2022 174 911,35 січень 2023 56 642,62 лютий 2023 63 881,94 березень 2023 59 203,88 квітень 2023 59 983,55 травень 2023 60 437,34 червень 2023 42 579,86 липень 2023 31 466,93 серпень 2023 31 466,93

Скільки заробляє ректор Полтавського державного медичного університету

січень 2022 29 120,00 грн лютий 2022 92 787,15 березень 2022 46 452,85 квітень 2022 36 120,00 травень 2022 36 308,56 червень 2022 36 450,98 липень 2022 56 403,40 серпень 2022 56 784,09 вересень 2022 111 365,29 жовтень 2022 88 619,57 листопад 2022 38 343,40 грудень 2022 134 705,11 січень 2023 56 120,00 лютий 2023 56 120,00 березень 2023 56 120,00 квітень 2023 56 120,00 травень 2023 40 415,65 червень 2023 80 822,00 липень 2023 29 120,00 серпень 2023 29 622,24

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, скільки заробляють академіки від медицини.

Публікували заробітки керівників АРМА, а також витрати на утримання апарату Агентства.

Писали про заробітки очільника Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, зарплати його команди та керівників держпідприємств на фондовому ринку. Порівнювали їх із зарплатою голови правління Ощадбанку.

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Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

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Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства, міністр юстиції та навіть міністр оборони.

Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в державний борг та скільки заробляють міністр енергетики, очільник Міністерства закордонних справ і міністерка соціальної політики.

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Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.