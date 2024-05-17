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В Чернигове актерам театра выдали повестки и сразу забрали на фронт — все подробности

17 мая 2024 20:56
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Актеров Черниговского театра забрали на фронт
Актеры театра. Фото: Молодежный театр Чернигова
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Молодежном театре Чернигова отменили представления в связи с мобилизацией актеров. Повести мужчинам принесли на рабочее место, а через два дня их забрали на фронт.

Об этом рассказала главный администратор Черниговского областного Молодежного театра Оксана Приходчук эксклюзивно для Новости.LIVE 17 мая.

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Будет ли работать театр без мобилизованных актеров

Молодежный театр Чернигова ранее в своем составе имел 25 актеров. Но с началом полномасштабного вторжения несколько из них сразу пошли служить в ряды ВСУ. Команду покинули еще два актера, которых мобилизовали 17 мая. В настоящее время осталось около четырех актеров-мужчин, которых тоже могут забрать на войну.

"Без этих двух ребят нашему театру будет сложно. Ведь в следующем месяце есть только два спектакля в репертуаре. Мы шутили, что будем теперь девушкам усы клеить" , — говорит Оксана Приходчук.

Пришли в театр и вручили повестки

По словам женщины, возможности организовать бронирование театра нет, не критическая инфраструктура. Поэтому, как и все организации, они представляли списки военнообязанных ребят.

"Никто никуда не прятался, все работали. Конечно, боялись, что заберут. В среду, 15 мая, к нам в театр пришли представители ТЦК с определенным списком мужчин и сказали явиться в четверг на обновление данных. Ребята ушли и их сразу же направили на комиссию, и сегодня, 17 мая, в 8 утра мы все их провожали на войну" , — поделилась деталями главный администратор театра.

Что известно об мобилизовавших актёрах

Оксана рассказала, что первого мужа зовут Константин Слободенюк, он 1983 года рождения. С театром он сотрудничает уже больше двадцати лет, хотя официально работает всего пять. Раньше он присоединялся как приглашенный актер и работал в филармонии, потому что играет на флейте. Мужчина играет роль почти в каждом спектакле, как "Поллианна", "Карколомное приключение мистера Алена", "Хранилище" и другие.

мобилизованные актеры
Актеры спектакля "Поллианна". Фото: Молодежный театр Чернигова

Другого актера звали Руслан Бугай, ему около 47 лет. Он также занимал должность артиста драмы и параллельно был монтировщиком, в театре работает где-то 15 лет. Мужчина играл в каждом спектакле — играл как главные, так и второстепенные роли.

Спектакли 17 и 18 мая театр отменил

Представления "Очарованная Десна" и "Бравый воина Швейк", которые должны были состояться 17 и 18 мая, театр отменил в связи с мобилизацией актеров. Билеты на эти запланированные представления театр обещает перебронировать на другие, или же вернуть деньги.

в театре Чернигова вручили повестки
Публикация Молодежного театра Чернигова об отмене представлений

"Без Руслана и Константина мы остались, как без рук. Сегодня собирали совещание, потому что осталось только два спектакля. Если не делать замену, то спектаклей без этих актеров нет" , — отметила Приходчук.

Напомним, что в Каневе Черкасской области начальник территориального центра комплектования был приглашен на знакомство на сессию городского совета. Вместо этого он вручил повестки депутатам.

Ранее мы писали, что с 18 мая мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет или временное удостоверение. Если мужчина не выполняет это обязательство, ему может быть выписан штраф.

Чернигов
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ТЦК и СП
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