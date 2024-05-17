Актеров Черниговского театра забрали на фронт

В Чернигове актерам театра выдали повестки и сразу забрали на фронт — все подробности
В Молодежном театре Чернигова отменили представления в связи с мобилизацией актеров. Повести мужчинам принесли на рабочее место, а через два дня их забрали на фронт.
Об этом рассказала главный администратор Черниговского областного Молодежного театра Оксана Приходчук эксклюзивно для Новости.LIVE 17 мая.
Будет ли работать театр без мобилизованных актеров
Молодежный театр Чернигова ранее в своем составе имел 25 актеров. Но с началом полномасштабного вторжения несколько из них сразу пошли служить в ряды ВСУ. Команду покинули еще два актера, которых мобилизовали 17 мая. В настоящее время осталось около четырех актеров-мужчин, которых тоже могут забрать на войну.
"Без этих двух ребят нашему театру будет сложно. Ведь в следующем месяце есть только два спектакля в репертуаре. Мы шутили, что будем теперь девушкам усы клеить" , — говорит Оксана Приходчук.
Пришли в театр и вручили повестки
По словам женщины, возможности организовать бронирование театра нет, не критическая инфраструктура. Поэтому, как и все организации, они представляли списки военнообязанных ребят.
"Никто никуда не прятался, все работали. Конечно, боялись, что заберут. В среду, 15 мая, к нам в театр пришли представители ТЦК с определенным списком мужчин и сказали явиться в четверг на обновление данных. Ребята ушли и их сразу же направили на комиссию, и сегодня, 17 мая, в 8 утра мы все их провожали на войну" , — поделилась деталями главный администратор театра.
Что известно об мобилизовавших актёрах
Оксана рассказала, что первого мужа зовут Константин Слободенюк, он 1983 года рождения. С театром он сотрудничает уже больше двадцати лет, хотя официально работает всего пять. Раньше он присоединялся как приглашенный актер и работал в филармонии, потому что играет на флейте. Мужчина играет роль почти в каждом спектакле, как "Поллианна", "Карколомное приключение мистера Алена", "Хранилище" и другие.
Другого актера звали Руслан Бугай, ему около 47 лет. Он также занимал должность артиста драмы и параллельно был монтировщиком, в театре работает где-то 15 лет. Мужчина играл в каждом спектакле — играл как главные, так и второстепенные роли.
Спектакли 17 и 18 мая театр отменил
Представления "Очарованная Десна" и "Бравый воина Швейк", которые должны были состояться 17 и 18 мая, театр отменил в связи с мобилизацией актеров. Билеты на эти запланированные представления театр обещает перебронировать на другие, или же вернуть деньги.
"Без Руслана и Константина мы остались, как без рук. Сегодня собирали совещание, потому что осталось только два спектакля. Если не делать замену, то спектаклей без этих актеров нет" , — отметила Приходчук.
Напомним, что в Каневе Черкасской области начальник территориального центра комплектования был приглашен на знакомство на сессию городского совета. Вместо этого он вручил повестки депутатам.
Ранее мы писали, что с 18 мая мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет или временное удостоверение. Если мужчина не выполняет это обязательство, ему может быть выписан штраф.
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