Акторів Чернігівського театру забрали на фронт

Актори театру. Фото: Молодіжний театр Чернігова

У Молодіжному театрі Чернігова скасували вистави у зв'язку із мобілізацією акторів. Повістки чоловікам принесли на робоче місце, а через два дні їх забрали на фронт.

Про це розповіла головний адміністратор Чернігівського обласного Молодіжного театру Оксана Приходчук ексклюзивно для Новини.LIVE 17 травня.

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Чи працюватиме театр без мобілізованих акторів

Молодіжний театр Чернігова раніше у своєму складі мав 25 акторів. Та із початком повномасштабного вторгнення декілька із них одразу пішли служити до лав ЗСУ. Команду покинули ще двоє акторів, яких мобілізували 17 травня. Наразі залишилося приблизно четверо акторів-чоловіків, яких теж можуть забрати на війну.

"Без цих двох хлопців нашому театру буде складно. Адже в наступному місяці є лише дві вистави в репертуарі. Ми жартували, що будемо тепер дівчатам вуса клеїти", — каже Оксана Приходчук.

Прийшли в театр і вручили повістки

За словами жінки, можливості організувати бронювання театр немає, не критична інфраструктура. Тому, як і всі організації, вони подавали списки військовозобов'язаних хлопців.

"Ніхто нікуди не ховався, всі працювали. Звісно, боялися, що заберуть. У середу, 15 травня, до нас у театр прийшли представники ТЦК із певним списком чоловіків і сказали з'явитися у четвер на оновлення даних. Хлопці пішли і їх відразу ж направили на комісію, і сьогодні, 17 травня, о 8 ранку ми всі їх проводжали на війну", — поділилася деталями головний адміністратор театру.

Що відомо про акторів, яких мобілізували

Пані Оксана розповіла, що першого чоловіка звати Костянтин Слободенюк, він 1983 року народження. Із театром він співпрацює вже більше двадцяти років, хоча офіційно працює лише п'ять. Раніше він приєднувався, як запрошений актор і працював у філармонії, бо грає на флейті. Чоловік має ролі майже у кожній виставі, як от "Полліанна", "Карколомна пригода містера Алена", "Сховище" та інші.

Актори вистави "Полліанна". Фото: Молодіжний театр Чернігова

Іншого актора звали Руслан Бугай, йому близько 47 років. Він також займав посаду артиста драми і паралельно був монтувальником, у театрі працює десь 15 років. Чоловік грав у кожній виставі — мав як головні, так і другорядні ролі.

Вистави 17 і 18 травня театр скасував

Вистави "Зачарована Десна" та "Бравий вояка Швейк", які мали відбутися 17 та 18 травня, театр скасував у зв'язку із мобілізацією акторів. Квитки на ці заплановані вистави театр обіцяє перебронювати на інші, або ж повернути гроші.

Публікація Молодіжного театру Чернігова про скасування вистав

"Без Руслана і Костянтина ми лишилися, як без рук. Сьогодні збирали нараду, із того що лишилося це лише дві вистави. Якщо не робити заміну, то вистав без цих акторів немає", — зазначила Приходчук.

Нагадаємо, що у Каневі Черкаської області начальника територіального центру комплектування запросили на знайомство на сесію міської ради. Натомість він вручив повістки депутатам.

Раніше ми писали, що з 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення. Якщо чоловік не виконує це зобов'язання, йому можуть виписати штраф.