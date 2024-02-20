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Во Львове состоялась премьера фильма Алана Бадоева "Довга Доба"

20 февраля 2024 21:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львове состоялась премьера фильма Алана Бадоева "Довга Доба"
Режиссер фильма Алан Бадоев. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львове состоялась премьера фильма Алана Бадоева под названием "Довга Доба" во вторник, 20 февраля. Как известно, он был создан из двенадцати тысяч историй войны, где украинцы сняли кадры на собственные гаджеты.

На премьере фильма побывали и Новини.LIVE.

В фильме рассказывается о жизни и выживании украинцев, сопротивлении и единстве в трудные времена.

Что говорят львовяне о киноленте "Довга Доба"

Перед показом фильма зрители рассказали, что ожидают увидеть подлинность первых тяжелых суток для украинцев и поддержать благотворительный сбор для раненых военнослужащих.

фильм Алана Бадоева
Зрители на премьере фильма во Львове "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

"Не морально просто идти на такой фильм, но я приняла решение прийти. Ведь это нужно видеть и помнить", — подчеркнула одна из зрительниц.

Как удалось создать фильм о первых днях полномасштабной войны

В то же время, по словам самого режиссера Алана Бадоева, при создании фильма было важно сохранить все кадры первых дней войны для наших потомков.

Бадоев утверждает, что все видео должны сохраниться, чтобы "никто никогда не смог сказать, что Украины не существовало, что мы не боролись за свою свободу".

"Все эти кадры мне послали 12 тысяч украинцев. Материалы, которые они фиксировали в первые месяцы войны, в оккупации. Они рисковали своей жизнью, но было важно, чтобы это увидели люди, как они жили и боролись", — рассказал режиссер фильма.

Также CEO Badoev ID Анна Ковалева добавила, что кинолента "Довга Доба" является хрестоматией всех украинцев.

"Все, что вы увидите сегодня — это наша жизнь. Фильм тяжелый, но очень вдохновляющий, о нашей силе и духе", — сказала Анна.

Напомним, в Харькове тоже состоялась долгожданная премьера фильма Алана Бадоева "Довга Доба". Создатели фильма говорят, что это кинодокумент о современной истории Украины.

Также Алан Бадоев на показе фильма "Довга Доба" в Одессе рассказал, почему украинцы станут примером для всего мира.

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