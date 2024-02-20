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У Львові відбулася прем'єра фільму Алана Бадоєва "Довга Доба"

20 лютого 2024 21:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львові відбулася прем'єра фільму Алана Бадоєва "Довга Доба"
Режисер фільму Алан Бадоєв. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львові відбулася прем'єра фільму Алана Бадоєва під назвою "Довга Доба" у вівторок, 20 лютого. Як відомо, його було створено з дванадцяти тисяч історій війни, де українці відзняли кадри на власні ґаджети. 

На прем'єрі фільму побували й Новини.LIVE.

У фільмі розповідається про життя та виживання українців, спротив та єдність у важкі часи.

Що кажуть львів'яни про стрічку "Довга Доба"

Перед показом стрічки глядачі розповіли, що очікують побачити справжність першої важкої доби для українців та підтримати благодійний збір для поранених військовослужбовців. 

фільм Алана Бадоєва
Глядачі на прем'єрі фільму у Львові "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

"Не є морально просто йти на такий фільм, але я прийняла рішення прийти. Адже це потрібно бачити і пам'ятати", — наголосила одна з глядачок.

Як вдалося створити фільм про перші дні повномасштабної війни

Водночас, за словами самого режисера Алана Бадоєва, під час створення фільму було важливо зберегти всі кадри перших днів війни для наших нащадків.

Бадоєв стверджує, що всі відео мають зберегтися, аби "ніхто ніколи не зміг сказати, що України не існувало, що ми не боролися за свою свободу".

"Всі ці кадри мені надіслали 12 тисяч українців. Матеріали, які вони фіксували в перші місяці війни, в окупації. Вони ризикували своїм життям, але було важливо, щоб це побачили люди, як вони жили та боролись", — розповів режисер фільму.

Також CEO Badoev ID Анна Ковальова додала, що стрічка "Довга Доба" є хрестоматією всіх українців. 

"Все, що ви побачите сьогодні — це наше життя. Фільм важкий, але дуже надихаючий, про нашу силу та дух", — сказала Анна. 

Нагадаємо, у Харкові теж відбулася довгоочікувана прем'єра фільму Алана Бадоєва "Довга Доба". Творці стрічки кажуть, що це кінодокумент про сучасну історію України. 

Також Алан Бадоєв на показі фільму "Довга Доба" в Одесі розповів, чому українці стануть прикладом для всього світу.

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