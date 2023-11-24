Сколько кораблей РФ уничтожила Украина: в ВМС назвали цифру

Удар ВСУ по крейсеру "Москва", апрель 2022 года. Фото: google.com

На 15 ноября Вооруженные Силы Украины уничтожили 27 морских целей Черноморского флота РФ. Из них 15 единиц были уничтожены, остальные 12 повреждены.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"С начала вторжения ВСУ уничтожили 27 морских целей врага. Это хороший результат для страны, у которой фактически украли флот в 1991 году, вторично ограбили в 2014-м и в третий раз пытались сделать это в 2022 году", — уточнил Плетенчук.

По убеждению спикера ВМС, Украина берет умом, инновациями, личным воодушевлением, инициативой — и это большое моральное преимущество как обороняющейся стороны.

Плетенчук также добавил, что Черноморский флот был одним из самых больших и боеспособных из всех четырех флотов РФ.

Он должен был показать всю ее так называемую "мощь". Поэтому там можно увидеть едва ли не все образцы вооружения, которые есть в ВМС РФ.

До войны ЧФ насчитывал около 80 боевых единиц, из которых на сегодняшний день имеется не более 30 основных боевых единиц. Из них десять надводных и подводных носителей крылатых ракет, большие десантные корабли, сторожевые и патрульные корабли, а также ракетные катера.

Напомним, спикер Военно-морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как Украина строит собственный флот с нуля. По его словам, за последние полтора года произошло много изменений.