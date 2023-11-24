Скільки кораблів РФ знищила Україна: в ВМС назвали цифру

Удар ЗСУ по крейсеру "Москва", квітень 2022 року. Фото: google.com

Станом на 15 листопада Збройні Сили України знищили 27 морських цілей Чорноморського флоту РФ. Із них 15 одиниць було знищено, решту 12 пошкоджено.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"З початку вторгнення ЗСУ знищили 27 морських цілей вронга. Це добрий результат для країни, у якої фактично вкрали флот у 1991 році, вдруге пограбували у 2014-му і втретє намагалися зробити це у 2022 році", — уточнив Плетенчук.

На переконання спікера ВМС, Україна бере розумом, іноваціями, особистою наснагою, ініціативою — і це велика моральна перевага як сторони, що обороняється.

Плетенчук також додав, що Чорноморський флот був одним із найбільших та найбоєздатіших із усіх чотирьох флотів РФ.

Він мав показати усю її так звану "міць". Тому там можна побачити чи не всі зразки озброєння, які є в ВМС РФ.

До війни ЧФ нараховував близько 80 бойових одиниць, із яких станом на зараз є трохи більше 30 основних бойових одиниць. Із них десяток надводних та підводних носіїв крилатих ракет, великі десантні кораблі, сторожові та патрульні кораблі, а також ракетні катери.

Нагадаємо, спікер Військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як Україна розбудовує власний флот з нуля. За його словами, за останні півтора року сталося багато змін.