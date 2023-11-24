Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow У ВМС назвали цифру знищених кораблів РФ arrow

У ВМС назвали цифру знищених кораблів РФ

24 листопада 2023 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Скільки кораблів РФ знищила Україна: в ВМС назвали цифру
Удар ЗСУ по крейсеру "Москва", квітень 2022 року. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Станом на 15 листопада Збройні Сили України знищили 27 морських цілей Чорноморського флоту РФ. Із них 15 одиниць було знищено, решту 12 пошкоджено. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"З початку вторгнення ЗСУ знищили 27 морських цілей вронга. Це добрий результат для країни, у якої фактично вкрали флот у 1991 році, вдруге пограбували у 2014-му і втретє намагалися зробити це у 2022 році", — уточнив Плетенчук.

На переконання спікера ВМС, Україна бере розумом, іноваціями, особистою наснагою, ініціативою — і це велика моральна перевага як сторони, що обороняється.

Плетенчук також додав, що Чорноморський флот був одним із найбільших та найбоєздатіших із усіх чотирьох флотів РФ.

Він мав показати усю її так звану "міць". Тому там можна побачити чи не всі зразки озброєння, які є в ВМС РФ. 

До війни ЧФ нараховував близько 80 бойових одиниць, із яких станом на зараз є трохи більше 30 основних бойових одиниць. Із них десяток надводних та підводних носіїв крилатих ракет, великі десантні кораблі, сторожові та патрульні кораблі, а також ракетні катери.

Нагадаємо, спікер Військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як Україна розбудовує власний флот з нуля. За його словами, за останні півтора року сталося багато змін.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі