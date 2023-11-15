Заочную форму обучения могут отменить: в ВР прокомментировали

Депутат ВР Юлия Гришина. Фото: Новости.

Заочная и вечерняя формы образования в Украине, скорее всего, не будут отменены, однако, вполне вероятно, что будут изменены, как и очная и дистанционная формы.

Окончательные выводы будут приняты в четверг ,16 ноября, на заседании подкомитета по высшему образованию.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала Юлия Гришина, глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

По словам депутата, сначала в ВР был зарегистрирован законопроект комитета по вопросам образования, где в том числе были вопросы по отмене заочной формы обучения.

Однако на одном из его заседаний было принято совместное решение об исключении такого предложения. Обновленный законопроект без отмены заочной формы обучения был принят на прошлой неделе ВР.

Образовательный процесс. Фото: google.com

Но появился другой законопроект об индивидуальных образовательных траекториях, зарегистрированный Кабинетом Министров Украины. Там тоже содержатся нормы об отмене вечерней и заочной формы обучения. Детальнее его рассмотрят уже в этот четверг, 16 ноября, на заседании подкомитета по вопросам высшего образования.

"Но мы уже получили выводы от профильных министерств, и исключение заочной формы поддерживает только МОН. Каким будет конечный результат, я не знаю. Но мне кажется, что дело не в названии и не в содержании. Я не поддерживаю точку зрения в плане, если у нас плохо работает определенный элемент, его нужно удалять. Наоборот, с ним нужно поработать, чтобы он стал эффективным. Такая же ситуация с заочной формой обучения", — подчеркнула депутат.

Вместе с тем Юлия Гришина согласилась, что все формы обучения не прописаны достаточно четко в законодательстве и это дает возможность злоупотреблений университетами, которые себе это позволяют.

Поэтому депутаты ВР будут работать над новым законопроектом, который будет содержать изменения не только в заочной форме обучения, но и в дневной и дистанционной. Работа над таким документом уже началась.

"У нас есть большое количество университетов, где есть качественная заочка, на которой учатся наши граждане и военные без отрыва от основной деятельности. Поэтому мы не имеем права лишать их всех возможностей получать заочную форму обучения. У меня уже был разговор с замминистром, и мы сошлись с ним на позициях, которые я вам и озвучила", — подытожила Гришина.

Напомним, в 2024 году в Украине ожидаются значительные изменения в образовательной системе, особенно для тех, кто собирается поступать в университеты.

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