Заочну форму навчання можуть скасувати: у ВР прокоментували

Депутатка ВР Юлія Гришина. Фото: Новини.LIVE

Заочна та вечірня форми освіти в Україні, швидше за все, не будуть скасовані, однак цілком вірогідно, що будуть змінені, як і очна та дистанційна форми.

Остаточні висновки буде прийнято у четвер, 16 листопада, на засіданні підкомітету з питань вищої освіти.

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Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

За словами депутатки, спершу у ВР був зареєстрований законопроєкт комітету з питань освіти, де в тому числі були питання щодо відміни заочної форми навчання.

Однак на одному із засідань комітету було прийнято спільне рішення про виключення такої пропозиції. Оновлений законопроєкт без відміни заочної форми навчання був прийнятий минулого тижня ВР.

Освітній процес. Фото: google.com

Але наразі з'явився інший законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії, зареєстрований Кабінетом Міністрів України. Там теж містяться норми про відміну вечірньої та заочної форми навчання. Детальніше його розглянуть вже у цей четвер 16 листопада на засіданні підкомітету з питань вищої освіти.

"Але ми вже отримали висновки від профільних міністерств

єі виключення заочної форми підтримує лише МОН. Яким буде кінцевий результат, поки не знаю. Але як на мене, то справа не у назві та не у змісті. Я не підтримую точку зору в плані, якщо у нас погано працює певний елемент, його потрібно видаляти. Навпаки, з ним слід попрацювати, щоб він став ефективним. Така ж ситуація із заочною формою навчання", — наголосила депутатка.

Разом з тим Юлія Гришина погодилась, що наразі всі форми навчання не прописані достатньо чітко у законодавстві і це дає можливість зловживань університетами, які собі це дозволяють.

Тому депутати ВР працюватимуть над новим законопроєктом, який міститиме зміни не лише до заочної форми навчання, а й до денної та дистанційної. Робота над таким документом вже почалася.

"У нас є велика кількість університетів, де є якісна заочка, на якій навчаються нащі громадяни та військові без відриву від основної діяльності. Тому ми не маємо права позбавляти їх всіх можливості отримати заочну форму навчання. Я вже мала розмову із заступником міністра, і ми зійшлися з ним на позиціях, які я вам й озвучила", — підсумувала Гришина.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні очікуються значні зміни в освітній системі, особливо для тих, хто збирається вступати до університетів. Кабмін затвердив нові правила для проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) та Державної підсумкової атестації (ДПА).