В YASNO рассказали будут ли отключения из-за непогоды

Снегопад в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новости.

Сильные снегопады и порывы ветра накрыли страну — больше всего от непогоды страдают южные регионы. Однако масштабных отключений по Украине можно избежать.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

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Отключение из-за непогоды

Столицу этой ночью засыпало снегом, но пока значительных сетевых отключений нет. Есть лишь некоторые локальные отключения из-за обрыва низковольтных проводов.

"Надеемся, что очень сильного ветра не будет. Потому что, если сильный ветер и мокрый снег сочетаются, то будет то, что сейчас происходит в Одесской области", — сказал Сергей Коваленко.

А вот южные регионы страны страдают уже несколько дней от сильной непогоды.

"По состоянию на вчерашний вечер около 450-500 населенных пунктов разного уровня — без света. Поэтому там продолжаются восстановительные работы", — сообщил гендиректор YASNO.

Напомним, в Украине бушует сильный циклон. Синоптики предупреждают о непогоде в Киевской, Полтавской, Кировоградской и других областях, объявлен II уровень опасности — оранжевый.