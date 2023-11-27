У YASNO розповіли чи будуть відключення через негоду

Снігопад у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Сильні снігопади та пориви вітру накрили країну — найбільше від негоди страждають південні регіони. Однак масштабних відключень по Україні наразі можна уникнути.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

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Відключення через негоду

Столицю цієї ночі засипало снігом, однак поки значних мережевих відключень немає. Є лише деякі локальні відключення через обрив низьковольтних дротів.

"Маємо надію, що дуже сильного вітру не буде. Тому що, якщо сильний вітер і мокрий сніг поєднуються, то буде те, що зараз відбувається на Одещині", — сказав Сергій Коваленко.

А ось південні регіони країни страждають вже декілька днів від сильної негоди.

"Станом на вчорашній вечір біля 450-500 населених пунктів різного рівня — без світла. Тож там тривають відновлювальні роботи", — повідомив гендиректор YASNO.

Нагадаємо, в Україні вирує сильний циклон. Синоптики попереджають про негоду в Київській, Полтавській, Кіровоградській та інших областях, оголошено ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.