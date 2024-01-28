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Участник "Хамерман знищує віруси" прокомментировал хейт по поводу их голого выступления

28 января 2024 16:44
обновлено: 16:43
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Участник "Хамерман знищує віруси" прокомментировал хейт по поводу их голого выступления
Группа "Хамерман знищує віруси". Фото: instagram.com/hzvband
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Из-за концерта известной эпатажной украинской группы "Хамерман знищує віруси" ("ХЗВ") на горнолыжном курорте Драгобрат (Карпаты) разгорелся скандал. Украинцев удивило, что музыканты выступают голышом, многие заявили, что это неуместно во время войны. Хотя в таком "стиле" группа выступает на протяжении десятилетий.

Эксклюзивно для Новини.LIVE участник группы Альберт Цукренко прокомментировал скандал вокруг их выступления.

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Бывало и хуже

Музыкант Альберт Цукренко признался, что очень спокойно отреагировал на скандал вокруг их последнего концерта, ведь такое случается далеко не в первый раз.

"Бывали вещи и покруче. Было и уголовное преследование и так далее. Но уже нет тех острых ощущений, которые были при первых таких подобных эпизодах. Спокойно отношусь, как к погоде. Сыплет снежок, украинцы хейтят  все как всегда",  сказал участник группы "ХЗВ".

 

Более того, исполнителя не расстроил хейт украинцев, так как он такую реакцию на неординарное творчество группы может понять.

"Я хотел бы, но не могу сердиться на украинцев. Украинцы — нация все же достаточно консервативная, и я понимаю это, принимаю как норму. К тому же, сейчас все очень травмированы. Пусть лучше люди рассердятся на меня, чем друг на друга", — заявил Цукренко.

Так что извиняться за сценические образы на концерте (музыканты были голые, только на половые органы были одеты носки) они не собираются ни в коем случае.

"Нормально пообижаться друг на друга, погнать друг на друга, проклясть. И дальше жить во всем разнообразии. Пусть украинское общество будет разнообразным, а не объединено единым фашистским порядком, как в России", — сказал музыкант в комментарии Новини.LIVE.

 

Изменять стиль своих выступлений мужчины тоже не собираются, ведь у них есть аудитория, которая именно за таким эпатажем и приходит.

"Мы делаем концерты для тех, кому это нравится и кто это понимает. Если это может оскорбить кого-то постороннего, не знаю, чья это ответственность. Возможно, тех, кто несет это в массы и разгоняет в СМИ", — прокомментировал Альберт.

Группа "Хамерман знищує віруси" из своих выступлений передает деньги на ВСУ, также они проводят аукционы, однако не кичатся этим, ведь хотят, чтобы их слушали и воспринимали только благодаря их творчеству.

Что произошло

Группа "Хамерман знищує віруси" известна своими эпатажными выступлениями: они появляются на сцене в разных необычных образах, в которых подчеркивают свои половые органы. Музыканты так выступают с 1996 года и имеют свою аудиторию поклонников.

 

Однако их последний концерт, который проходил в Карпатах, завершился скандалом. Блогер Виталий Глагола сравнил их выступление с "голой вечеринкой", что стало отсылкой к скандальной вечеринке российской ведущей Насти Ивлеевой.

После этого видео с концерта "ХЗВ" завирусилось и начало собирать много хейта.

Напомним, блогера возмутил концерт эпатажной группы голышом на Драгобрате.

Также мы писали, что Верещук прокомментировала "голую вечеринку" на Закарпатье.

скандал
концерт
украинские звезды

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