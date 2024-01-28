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Учасник "Хамерман знищує віруси" прокоментував хейт щодо їхнього голого виступу

28 січня 2024 16:44
оновлено: 16:43
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Учасник "Хамерман знищує віруси" прокоментував хейт щодо їхнього голого виступу
Гурт "Хамерман знищує віруси". Фото: instagram.com/hzvband
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Через концерт відомого епатажного українського гурту "Хамерман знищує віруси" ("ХЗВ") на гірськолижному курорті Драгобрат (Карпати) розгорівся скандал. Українців здивувало, що музиканти виступають голяка, багато хто заявив, що це недоречно під час війни. Хоча у такому "стилі" гурт виступає протягом десятиліть. 

Ексклюзивно для Новини.LIVE учасник гурту Альберт Цукренко прокоментував скандал навколо їхнього виступу. 

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Бувало і гірше

Музикант Альберт Цукренко зізнався, що дуже спокійно відреагував на скандал навколо їхнього останнього концерту, адже таке трапляється далеко не вперше. 

"Бували речі і крутіше. Було і кримінальне переслідування і так далі. Але вже нема тих гострих відчуттів, які були при перших таких подібних епізодах. Спокійно ставлюся, як до погоди. Сипле сніжок, українці хейтять — все як завжди", — сказав учасник гурту "ХЗВ".

 

Більше того, виконавця не засмутив хейт українців, адже він таку реакцію на неординарну творчість гурту може зрозуміти. 

"Я хотів би, але не можу сердитися на українців. Українці нація все ж досить консервативна і я розумію це, приймаю як норму. До того ж зараз всі дуже травмовані. Хай краще люди розсердяться на мене, аніж один на одного", — заявив Цукренко.

Тож вибачатися за їхні образи на концерті (музиканти були голі, лише на статеві органи були вдягнені носки) вони не збираються у жодному разі. 

"Нормально поображатися один на одного, погнати один на одного, проклясти. І далі жити разов в усьому різноманітті. Нехай українське суспільство буде різноманітним, а не об'єднане єдиним фашистським порядком як це є в Росії", — сказав музикант у коментарі Новинам.LIVE.

 

Змінувати стиль своїх виступів чоловіки теж не збираються, адже мають аудиторію, які саме за таким епатажем і приходять. 

"Ми робимо концерти для того, кому це подобається і хто це розуміє. Якщо це може образити когось стороннього, не знаю чия це відповідальність. Можливо тих, хто несе це у маси і розганяє у ЗМІ", — прокоментував Альберт.

Гурт "Хамерман знищує віруси" зі своїх виступів передає гроші на ЗСУ, також вони проводять аукціони, проте не хизуються цим, адже хочуть, щоб їх слухали і сприймали лише через їхню творчість. 

Що сталося

Гурт "Хамерман знищує віруси" відомий своїми епатажними виступами: вони з'являються на сцені у різних незвичних образах, у яких підкреслюють свої статеві органи. Музиканти так виступають з 1996 року і мають свою аудиторію прихильників. 

 

Проте їхній останній концерт, який проходив у Карпатах, завершився скандалом.  Блогер Віталій  Глагола порівняв їхній виступ з "голою вечіркою", що стало відсилкою до скандальної вечірки російської ведучої Насті Івлєєвої.

Після цього відео з концерту "ХЗВ" завірусилося і почало збирати багато хейту. 

Нагадаємо, блогера обурив концерт епатажного гурту голяка на Драгобраті.

Також ми писали, що Верещук прокоментувала "голу вечірку" на Закарпатті. 

скандал
концерт
українські зірки

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