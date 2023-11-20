Водителям из Украины, стоящим на границе в Польше, привезли еду и медикаменты

Украинским водителям передают гуманитарную помощь. Скриншот с видео Новини.LIVE

Украинским водителям в Польше, стоящим в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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По последним данным, в направлении Корчевы заблокированы более 1200 грузовиков, в направлении Гребенного стоят 500 авто, а в направлении Дорогуска — более 1200 грузовиков.

"Сегодня мы заручились поддержкой водителей — они понимают, почему заявленные требования не могут быть выполнены и почему уступки в принципиальных вопросах невозможны. В таких условиях наша задача — обеспечить им максимальную поддержку", — заявил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач после встречи с водителями.

Напомним, на украино-польской границе в трех пунктах пропуска движение блокируют польские перевозчики.

Мы также писали, что ситуация на границе с Польшей обостряется. Украинских водителей отказываются пускать домой и посылают воевать на фронт.