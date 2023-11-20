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Українським водіям на польський кордон привезли їжу та гуманітарку

20 листопада 2023 15:55
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Водіям з України, які стоять на кордоні у Польщі, привезли їжу та медикаменти
Українським водіям передають гуманітарну допомогу. Скриншот з відео Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Українським водіям у Польщі, які стоять в чергах до українського кордону, привезли гуманітарну допомогу з України. Людям доставили їжу, воду та медикаменти.

Про це повідомили Новини.LIVE

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За останніми даними, у напрямку Корчови заблоковані понад 1200 вантажівок, у напрямку Гребенного стоїть 500 авто, а у напрямку Дорогуська — понад 1200 вантажівок. 

"Сьогодні ми заручилися підтримкою водіїв — вони розуміють, чому заявлені вимоги не можуть бути виконані та чому поступки у принципових питаннях неможливі. У таких умовах наше завдання — забезпечити їм максимальну підтримку", —  заявив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач після зустрічі з водіями.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску рух блокують польські перевізники. 

Ми також писали, що ситуація на прикордонні з Польщею загострюється. Українських водіїв відмовляються пускати додому та посилають воювати на фронт.

 

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