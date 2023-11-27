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Украину завалило снегом — какой будет погода на неделе

27 ноября 2023 11:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине: когда закончится снег и потеплеет
Снегопады в Одесской области. Фото: FB/ГСЧС в Одесской области
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Циклон, обусловивший непогоду в Украине, двигался через территорию Украины и вызвал сильные осадки в виде дождя и снега. Кроме того, он создал условия для сильного ветра, чем стал опасным.

Теперь данный циклон уже за пределами Украины и уже со вторника, 28 ноября, погода успокоится.

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Об этом Новини.LIVE рассказала синоптик Укргидрометеоцентра Наталья Голеня.

Циклон, обусловивший снегопады: что о нем известно

По словам Натальи Голени, порывы ветра были 15-23 м/с, в Одесской и Николаевской областях — 25-28. Сильнейший ветер зафиксировали в Одесской области в Вилково — 35 м/с. В местах с активными снегопадами ветер создавал метели.

Погода в Украине
Погода в Украине на 27 ноября. Фото: FB/Укргидрометеоцентр

Самый большой снежный покров образовался полосой через всю Украину от Одесской и Николаевской областей на Черниговскую и Сумскую области. Он достигает от 10-15 до 27 см.

Погода в Украине
Снегопад в Одесской области. FB/ГСЧС в Одесской области

"Киеву, можно сказать, повезло. Хотя мы считали, что его тоже может задеть в связи с активностью циклона на севере страны. Самый большой снежный покров на востоке Киевщины, в Яготыне, 17 см. В Киеве — примерно 5-8 см, но это из-за активности ветра, создающего переметы", — отметила Голеня.

Когда циклон уйдет из Украины: прогноз

Циклон уже за пределами Украины, говорит синоптик, и уже со вторника, 28 ноября, погода успокоится. Отметки термометров поднимутся до плюсов. На западе и севере будет около нуля – от 3 тепла до 3 мороза.

Погода в Украине
Погода в Украине 30 ноября. Фото: FB/Укргидрометеоцентр

"Будет некий перерыв на один день, потому что уже 29 ноября с запада переместится новый активный циклон, который принесет осадки в виде дождя. На западе и севере страны — со снегом. В южных, центральных и восточных областях температура повысится до плюсовых отметок, из-за чего весь снег быстро растает", — уточнила Голеня.

По ее словам, атмосферные фронты будут в дальнейшем усложнять условия в Украине, температура будет колебаться от плюсов до минусов.

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