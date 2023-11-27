Прогноз погоди в Укрїні на тиждень - що буде зі снігом

Снігопади на Одещині. Фото: FB/ДСНС в Одеській області

Циклон, який зумовив непогоду в Україні, рухався через територію України і викликав сильні опади у вигляді дощу та снігу. Окрім того він створив умови для сильного вітру, чим став небезпечним.

Наразі даний циклон вже за межами України і вже із вівторка, 28 листопада, погода заспокоїться.

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Про це Новини.LIVE розповіла синопткиня Укргідрометеоцентру Наталія Голеня.

Циклон, який зумовив снігопади: що про нього відомо

За словами Наталії Голені, пориви вітру були 15-23 м/с, у Одеській та Миколаївській областях — 25-28. Найсильніший вітер зафіксували на Одещині у Вилково — 35 м/с. У місцях із активними снігопадами, вітер створював хуртовини.

Погода в Україні на 27 листопада. Фото: FB/Укргідрометеоцентр

Найбільший сніговий покрив утворився смугою через всю Україну від Одеської та Миколаївської областей на Чернігівську та Сумську області. Він сягає від 10-15 до 27 см.

Погода на Одещині. FB/ДСНС в Одеській області

"Києву, можна сказати, пощастило. Хоча ми вважали, що його теж може зачепити у звʼязку із активністю циклону на півночі країни. Найбільший сніговий покрив на сході Київщини, у Яготині, 17 см. У Києві — приблизно 5-8 см, але це через активність вітру, який створює перемети", — зазначила Голеня.

Коли циклон піде з України: прогноз

Наразі циклон вже за межами України, каже синопткиня, і вже із вівторка, 28 листопада, погода заспокоїться. Позначки термометрів піднімуться до плюсів. На заході та півночі буде близько нуля — від 3 тепла до 3 морозу.

Погода в Україні 30 листопада. Фото: FB/Укргідрометеоцентр

"Буде така собі перерва на один день, бо вже 29 листопада із заходу переміститься новий активний циклон, який принесе опади у вигляді дощу. На заході та півночі країни — зі снігом. У південних, центральних та східних областях температура підвищиться до плюсових позначок, через що увесь сніг швидко розтане", — уточнила Голеня.

За її словами, атмосферні фронти надалі ускладнюватимуть умови в Україні, температура коливатиметься від плюсів до мінусів.