День студента – как много украинцев выехали учиться за границу

Студенты в аудитории. Фото: ukrinform.ua

Из-за войны часть украинских детей вместе с родителями выехали за границу. Кроме того, некоторые подростки выехали из страны на обучение, среди причин — избегание мобилизации.

Уменьшилось ли количество студентов в Украине, Новини.LIVE узнало у первого заместителя министра образования и науки Андрея Витренко.

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Первый замминистра образования и науки Андрей Витренко. Фото: Новини.LIVE

Обучение студентов в Украине

"Несмотря на все, у нас увеличилось количество студентов. Как всегда самые популярные специальности — право, менеджмент, маркетинг, медицина. На самом деле небольшое количество статистика тех, кто уехал учиться за границу. Поэтому мы надеемся, что большинство останутся в Украине", — сказал Витренко.

В Украине 17 ноября отмечают День студента, как и во всем мире. Оно ассоциируется с молодостью и весельем.

Однако украинские студенты, в частности речь идет о Львовской политехнике, накануне праздника показали, что студенты не только о развлечениях, но и о национальном сознании.

Как мы писали ранее, 14 ноября студенты Львовской политехники собрались под стенами университета и требуют отставки Ирины Фарион. Ранее они обвинили "языковед" в подыгрыше врагу.

Напомним, ранее в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" языковед Ирина Фарион заявила, что "категорически не принимает" то, что некоторые военнослужащие бригады "Азов" и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в том числе в бою, и она "не может назвать" их украинцами".