День студента - як багато українців виїхали навчатися за кордон

Студенти в аудиторії. Фото: ukrinform.ua

Через війну частина українських дітей разом з батьками виїхали за кордон. Окрім того, деякі підлітки виїхали з країни на навчання, серед причин — уникнення мобілізації.

Чи зменшилася кількість студентів в Україні, Новини.LIVE дізналося у першого заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

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Перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко. Фото: Новини.LIVE

Навчання студентів в Україні

"Попри все у нас збільшилась кількість студентів. Як завжди найпопулярніші спеціальності – право, менеджмент, маркетинг, медицина.Насправді невелика кількість статистика тих, хто поїхав вчитися за кордон. Тому ми сподіваємося, що більшість залишаться в Україні", — сказав Вітренко.

Додамо, що в Україні 17 листопада відзначають День студента, як і в усьому світі. Воно асоціюється з молодістю і веселощами.

Однак українські студенти, зокрема йдеться про Львівську політехніку, напередодні свята показали, що студенти — не лише про розваги, а і про національну свідомість.

Як ми писали раніше, 14 листопада студенти Львівської політехніки зібрались під стінами університету та вимагають відставки Ірини Фаріон. Раніше вони звинуватили "мовознавицю" в підіграванні ворогу.

Нагадаємо, раніше в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що "категорично не приймає" те, що деякі військовослужбовці бригади "Азов" та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, зокрема в бою, і вона "не може назвати їх українцями".