В Украине могут начать судить не только тех, кто берет взятки, но и тех, кто дает, — нардеп Евтушок

Народный депутат Сергей Евтушок. Фото: google.com

Двух народных депутатов поймали на взятках, однако не на получении взятки, а именно на предложении. Если расследование и судебный процесс будут доведены до конца, это может стать одним из первых успешных случаев настоящей ответственности за дачу взятки.

Об этом в эфире Новини.LIVE сообщил народный депутат Украины из фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок.

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Ответственность за взятки

Недавно двух депутатов поймали на попытке дать взятку. Речь идет об Андрее Одарчене из партии "Слуга народа", который пытался подкупить Мустафу Найема биткоинами, и Сергея Лабазюка, разоблаченного на передаче взятки в 150 тысяч долларов.

"Это свидетельствует о том, что мы уже выходим на определенный уровень в обществе. Наш уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность как за дачу, так и за получение взятки" , — сказал Сергей Евтушок.

По мнению Сергея, если эти уголовные дела придут к логическому завершению, они могут стать началом хороших изменений и стать одними из первых примеров ответственности именно за дачу взятки.

Однако для этого нужно дождаться завершения дел.

"Нужен конкретный фактаж, конкретные решения судей со сроками. Это будет уже логичным завершением. Если такие факты будут собраны в достаточном объеме и поданы в суд, будем ожидать правильного решения суда", — сообщил нардеп.

Напомним, пойманный на взятке бывший глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь оказался владельцем криптовалюты почти на 1,5 млн долларов.