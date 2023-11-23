В Україні можуть нарешті судити не лише тих, хто бере хабарі, а й тих, хто дає, — нардеп Євтушок

Народний депутат Сергій Євтушок. Фото: google.com

Двох народних депутатів спіймали на хабарях, однак не на отриманні хабаря, а саме на пропозиції. Якщо розслідування та судовий процес доведуть до кінця, це може стати одним із перших успішних випадків справжньої відповідальності за дачу хабаря.

Про це в ефірі Новини.LIVE повідомив народний депутат України з фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок.

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Відповідальність за хабарі

Нещодавно двоє депутатів спіймали на спробі дати хабар. Йдеться про Андрія Одарчена з партії "Слуга народу", який намагався підкупити Мустафу Найєма біткоїнам, та Сергія Лабазюка, якого викрили на передачі хабаря у 150 тисяч доларів.

"Це свідчить про те, що ми вже виходимо на певний рівень в суспільстві. Наш кримінальний кодекс передбачає кримінальну відповідальність як за давання, так і за отримання хабаря", — сказав Сергій Євтушок.

На думку Сергія, якщо ці кримінальні справи дійдуть до логічного завершення, вони можуть стати початком хороших змін і стати одними з перших прикладів відповідальності саме за давання хабаря.

Однак для цього потрібно дочекатись завершення справ.

"Потрібен конкретний фактаж, конкретні рішення суддів із термінами. Це буде вже логічним завершенням. Якщо такі факти будуть зібрані в достатньому обсязі і подані до суду, будемо очікувати на правильне рішення суду", — повідомив нардеп.

Нагадаємо, впійманий на хабарі колишній голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь виявився власником криптовалюти на майже 1,5 млн доларів.