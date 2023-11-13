Он просил его отпустить — что известно скандал с водителем, насильственно мобилизованным в Ужгороде.

Винницкая детская сборная по тхэквондо. Фото: Виталий Павловский

11 ноября в Ужгороде открыли турнир Кубка Украины по тхэквондо среди взрослых и Всеукраинские соревнования по тхэквондо среди юниоров, юношей и девушек. На эти соревнования поехала детская команда из Винницы, где сотрудники ТЦК насильственно мобилизовали водителя, привезшего детей автобуса.

Об этом написал в Фейсбуке журналист Виталий Павловский.

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Водителя насильственно забрали в ТЦК

Как сообщил в комментарии Новини.LIVE журналист Виталий Павловский, водитель ночевал в хостеле "Монада", где его ночью вместе с другими мужчинами схватили военные и полицейские.

— Водитель ночевал в отдельной гостинице от команды. Вечером в гостиницу пришли сотрудники ТЦК и полицейские. На его объяснение, что он единственный водитель для группы спортсменов, они не отреагировали. Как мне известно, водитель просил его отпустить на три дня, чтобы собрать вещи и отправиться на ВВК, зато работники ТКЦ отобрали у него телефон, из-за чего мужчина не смог связаться с родными. Затем водителя направили на комиссию и отправили в Чернигов.

Журналист также добавил, что ни один водитель не решился на следующий день пойти в военкомат и забрать ключи от машины, на которой приехали дети.

"Снова тупик. Звоним переселенцам из Мариуполя, которые сейчас проживают в Ужгороде, объясняем ситуацию и слезно, по-человечески, просим девушку поехать и забрать ключи от автобуса. Настоящая украинка, Юлиана, согласилась и, со сложностями доступа в районный военкомат, получила ключи", — пишет Павловский.

Как сообщил впоследствии глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, он взял эту ситуацию под контроль, пообещав решить все вопросы безопасности и транспортировки спортсменов.

Об этом подтвердил в комментарии Новини.LIVE директор ОО "Всеукраинский союз "Тхэквондо" Валентин Зорба.

"Это жизнь — в стране война"

— Наш глава сработал оперативно. Нашел другого водителя, и дети смогли принять участие в соревнованиях. А что касается ситуации с водителем, я так скажу: это жизнь, и у нас в стране война, и тем более работники ТЦК пришли к военнообязанному.

"Водитель рассчитывал, что утром на следующий день он сможет быть с командой"

Тренер детской команды из Винницы Валерий Довбни в комментарии Новини.LIVE объяснил, что в их отеле не было места и водителя пришлось заселить по соседству.

— В нашей гостинице не было места, поэтому нам пришлось поселить водителя в соседний хостел. И уже в половине второго ночи с 10 на 11 ноября водитель позвонил и сообщил, что его забирает полиция в военкомат. Но не его одного, а всех мужчин, которые в то время были в хостеле. И предупреждает, что у него забирают телефон. Но по телефону я понял, что его утром отпустят. Говорил, что "все будет хорошо, утром меня отпустят". Утром 11 ноября его не отпустили из военкомата, поэтому, чтобы добраться до спорткомплекса, где проходили соревнования, пришлось нанимать местного перевозчика.

Журналисты Новини.LIVE поговорили с администрацией хостела

Журналисты Новини.LIVE попытались поговорить с администрацией хостела "Монада". В первый раз журналистка призналась, с какой целью звонит по телефону — по ту сторону трубки резко оборвалась связь. Уже в следующий раз звонили по телефону с другого номера и уже под прикрытием. Мол, хотим забронировать номер для двух старших братьев, но, зная историю с водителем, страшно заселяться. В ответ услышали, что в гостинице есть военные, но есть и много гражданских, поэтому не за что переживать.

А что касается истории с водителем, то сообщили, что действительно были полиция и представители ТЦК. Они пришли в то время, когда гостиница еще работала, поэтому их пропустили. Но ни военные, ни сотрудники полиции номер у них не снимали. Также администратор хостела добавила, что, насколько она знает, водителю вручили повестку и отпустили.

Что говорят в областном военкомате

Уже сегодня, 13 ноября, на инцидент отреагировали в областном ТЦК Ужгорода. В ведомстве отметили, что работниками ТЦК был обнаружен гражданин, не предоставивший информацию о пребывании на военном учете.

"При уточнении военно-учетных данных выяснилось, что у гражданина законных оснований на отсрочку по мобилизации (которые предусмотрены 23 статьей Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации") нет и последний безосновательно избегает военной службы в Вооруженных силах Украины", — отметили в сообщении.

В пресс-службе военкомата добавили, что в своей работе ТЦК и СП руководствуются только действующим законодательством.

Журналисты Новини.LIVE спросили у юриста Юрия Танасийчука, имеют ли право представители ТЦК применять физическую силу.

"Такие методы — это полная демотивация людей, которые готовы идти служить"

— Очень досадно, что такие методы работников ТЦК все под одну копирку. Система ТЦК, по-моему, работает одинаково: как и к быдлу, режущему торт за 100 тысяч гривен, и к тому наркоману или алкоголику, и к тому, кто быкует и мажорствует, и к тому, кто адекватный. Я не говорю об избирательности, но первые четыре категории вопроса физической силы даже просят, но они (ТЦК) не имеют таких полномочий. Но представители ТЦК применяют физическую силу к пятой категории адекватных. И тем самым демотивируют. Поэтому вопрос: с кем и как потом воевать?

"Мобилизация в Украине — это аморфная модель"

— Нормативы по мобилизации в Украине ужасающие. Полномочия ТЦК по мобилизации — это такая гибридная, аморфная модель. Поэтому мы либо даем им возможность в правовом поле использовать силовые способы, либо нет. Мы не можем закрывать глаза на то, что каждый раз представители ТЦК применяют силу, это за пределами их полномочий, это каждый раз похищение личности, это десятки и сотни уголовных дел, которые должны быть в Украине каждый день.

Напомним, мы ранее писали, к чему приводит силовая мобилизация, как это влияет на боевой состав ВСУ, в чем проблема работы ТЦК и кто будет нести ответственность за принудительную мобилизацию.