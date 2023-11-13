Він просив його відпустити — що відомо скандал з водієм, якого насильно мобілізували в Ужгороді

Вінницька дитяча збірна з тхеквондо. Фото: Віталій Павловський

11 листопада в Ужгороді відкрили турнір Кубка України з тхеквондо серед дорослих та Всеукраїнські змагання з тхеквондо серед юніорів, юнаків та дівчат. На ці змаганння поїхала дитяча команда з Вінниці, де співробітники ТЦК насильно мобілізували водія автобуса, який привіз дітей.

Про це написав у фейсбуці журналіст Віталій Павловський.

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Водія насильно забрали до ТЦК

Як повідомив у коментарі Новини.LIVE журналіст Віталій Павловський, водій ночував у хостелі "Монада", де його вночі разом із іншими чоловіками схопили військові та поліцейські.

— Водій ночував в окремому готелі від команди. Увечері до готелю прийшли працівники ТЦК та поліцейські. На його пояснення, що він є єдиним водієм для групи спортсменів, вони не відреагували. Як мені відомо, водій ввічливо просив його відпустити на три дні, аби зібрати речі та вирушити на ВЛК, натомість працівники ТКЦ відібрали у нього телефон, через що чоловік не зміг зв'язатися з рідними. Опісля водія направили на комісію та відправили до Чернігова.

Журналіст також додав, що жоден водій не наважився наступного дня піти у воєнкомат і забрати ключі від машини, якою приїхали діти.

"Знову безвихідь. Телефонуємо переселенцям, які з Маріуполя та наразі проживають в Ужгороді, пояснюємо ситуацію та слізно, по-людськи, просимо дівчину поїхати і таки забрати ключі від автобуса. Справжня українка, Юліана, погодилася і зі складнощами доступу в районний військкомат отримала ключі", — пише Павловський.

Як повідомив згодом голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, він взяв цю ситуацію під контроль, пообіцявши вирішити всі питання безпеки та транспортування спортсменів.

Про це підтвердив у коментарі Новини.LIVE директор ГО "Всеукраїнський союз "Тхеквондо" Валентин Зорба.

"Це життя — в країні війна"

— Наш голова спрацював оперативно. Знайшов іншого водія, і діти мали змогу взяти участь у змаганнях. А щодо ситуації з водієм, я так скажу: це життя, і у нас в країні війна, і тим більше працівники ТЦК прийшли до військовозобов'язаного.

"Водій розраховував, що вранці наступного дня він зможе бути з командою"

Тренер дитячої команди з Вінниці Валерій Довбні у коментарі Новини.LIVE пояснив, що в їхньому готелі не було місця і водія довелося заселити по сусідству.

— У нашому готелі не було місця, тому нам довелося поселити водія у сусідній хостел. І вже о пів на другу ночі з 10 на 11 листопада водій зателефонував і повідомив, що його забирає поліція у військкомат. Але не його одного, а всіх чоловіків, які на той час були в хостелі. І попереджає, що в нього забирають телефон. Але по телефону я зрозумів, що його вранці відпустять. Казав, що "все буде добре, мене зранку відпустять". Зранку 11 листопада його не відпустили із військкомату, тому, щоб дістатися до спорткомплексу, де проходили змагання, довелось наймати місцевого перевізника.

Журналісти Новини.LIVE поговорили з адміністарцією хостелу

Журналісти Новини.LIVE спробували поговорити з адміністрацією хостелу "Монада". Спочатку журналістка зізналась, з якою метою телефонує, натомість по той бік слухавки різко обірвався зв'язок. Вже наступного разу телефонували з іншого номера і вже під прикриттям. Мовляв, хочемо забронювати номер для двох старших братів, але, знаючи історію з водієм, лячно заселятися. У відповідь почули, що у готелі є військові, але є багато цивільних, тому нема чого переживати.

А щодо історії з водієм, то повідомили, що справді була поліція та представники ТЦК. Вони прийшли, коли готель ще працював, тому їх пропустили. Але ні військові, ні працівники поліції номер у них не винаймали. Також адміністраторка хостелу додала, що, наскільки вона знає, водію вручили повістку та відпустили.

Що кажуть в обласному військкоматі

Вже сьогодні, 13 листопада, на інцидент відреагували в обласному ТЦК Ужгорода. У відомстві зазначили, що працівниками ТЦК було виявлено громадянина, який не надав інформації щодо перебування на військовому обліку.

"При уточненні військово-облікових даних з’ясувалося, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації (які передбачені 23 статтею Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") немає й останній безпідставно уникає військової служби в Збройних силах України", — наголосили у повідомленні.

У пресслужбі військкомату додали, що у своїй роботі ТЦК та СП керуються лише чинним законодавством.

Журналісти Новини.LIVE запитали у юриста Юрія Танасійчука, чи мають право представники ТЦК застосовувати фізичну силу.

"Такі методи — це повна демотивація людей, які готові йти служити"

— Дуже прикро, що такі методи працівників ТЦК є під одну копірку. Система ТЦК, як на мене, працює однаково: як і до бидла, яке ріже торт за 100 тисяч гривень, і до того наркомана чи алкоголіка, і до того, хто бикує та мажорствує, і до того, хто адекватний. Я не кажу про вибірковість, але перші чотири категорії питання фізичної сили навіть проситься, щоб застосувати, але вони (ТЦК) не мають таких повноважень. І представники ТЦК застосовують фізичну силу до п'ятої категорії — адекватних. І тим самим демотивують. Тому питання: з ким і як потім воювати?

"Мобілізація в Україні — це аморфна модель"

— Нормативи щодо мобілізації в Україні жахливі. Повноваження ТЦК щодо мобілізації — це така гібридна, аморфна модель. Тому ми або даємо їм можливість у правовому полі застосовувати силові методи, або ні. Ми не можемо закривати очі на те, що кожен раз представники ТЦК застосовують силу, це за межами їхніх повноважень, це кожен раз викрадення особи, це десятки й сотні кримінальних проваджень, які мали б бути в Україні щодня.

Нагадаємо, ми раніше писали, до чого призводить силова мобілізація, як це впливає на бойовий склад ЗСУ, в чому проблема роботи ТЦК та хто нестиме відповідальність за примусову мобілізацію.