Замораживание половых клеток – как государство будет хранить биоматериалы ВСУ

Беременная военнослужащая. Фото: visnyk.lutsk.ua

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о замораживании половых клеток военнослужащих, чтобы люди после ранений могли стать родителями. Все расходы по отбору и хранению спермы и яйцеклеток берет на себя государство.

Во сколько это обойдется госбюджету, как долго будет храниться биоматериал и могут ли воспользоваться им родные после смерти военного — эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала автор законопроекта, нардеп Оксана Дмитриева.

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— Это добровольно для всех военных или обязательно?

— Эта норма добровольна. Только если военный изъявит желание сохранить свои репродуктивные клетки. Я всегда придерживаюсь принципа того, что человек самостоятельно должен делать свой выбор, мы не можем навязывать сохранять свои клетки или нет. Я за то, чтобы дать возможность и рассказать, почему это важно сделать.

Когда началась полномасштабная война, я видела много разных ранений, общалась с врачами, были тяжелые случаи, когда мы привлекали иностранных врачей для консультаций. И, к сожалению, были ранения, из-за которых наши молодые, сильные, мужественные защитники, теряли репродуктивную функцию. Также и психологические травмы могут привести к таким последствиям.

Поэтому было принято решение, чтобы на уровне государства дать возможность (не обязать) хранить свои клетки. На средства государства.

Банк спермы. Фото: donorspermy.com.ua

Наши военные сейчас на поле боя борются за будущее нашей страны, будущее каждого украинца и мы должны позаботиться об их будущем. Ведь война закончится, и наши защитники заслуживают иметь своих детей и продолжать род сильных и мужественных украинцев.

— Какие гарантии безопасного хранения во избежание криминала, например, продажи спермы?

— Сейчас эти вопросы урегулированы другими подзаконными актами. Есть клиники, которые имеют лицензию на осуществление такой деятельности, есть договоры, где четко определяется чей материал, имеющий право его использовать, есть ответственность. Мы в законе этого не меняем. Репродуктивные клетки — собственность того, кто их сдал.

— Как долго государство будет хранить биоматериал? И во сколько обойдется такая услуга одному военному?

— В законе мы не определяли четкие сроки хранения такого материала. Но предполагаем, что подобная программа будет работать как минимум до окончания войны. Сроки хранения будут определены на уровне постановления Кабинета Министров Украины и мы понимаем, что не может быть указан один срок для всех. Ведь, например, если человек исчез, или в плену, то этот срок должен быть больше.

Военный на медицинском осмотре. Фото: из открытых источников

Что касается стоимости, то при подготовке проекта мы консультировались с государственными центрами, которые занимаются данным вопросом. Это предварительные цифры, просто для понимания. Забор и хранение мужских репродуктивных клеток был около 1500 гривен, годовое хранение будет еще меньше.

Женский — дороже. Ведь здесь нужно еще сдать анализы и делать стимуляцию. В среднем 20-40 тысяч подготовка, хранение где-то в районе 2-3 тысяч гривен.

Какими будут тарифы точно не могу сказать, ведь это тоже должно быть просчитано и утверждено на уровне Постановления. Мы предоставили три месяца Министерству здравоохранения на подготовку всех необходимых документов.

— Оставленным биоматериалом может распоряжаться только военный или его семья после его гибели?

— Когда мы готовили этот законопроект, то именно так и планировали. Чтобы в случае гибели мужчины — женщина, если захочет, могла родить от покойного мужчины. Однако ко второму чтению была подана поправка, предусматривающая утилизацию материала в случае гибели военного.

Я против этой нормы, однако большинством голосов она была принята. Я считаю, что право человека решать, что делать с его клетками после смерти.