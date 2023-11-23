Заморожування статевих клітин - як держава зберігатиме біоматеріали ЗСУ

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув
Верховна Рада України схвалила законопроєкт про заморожування статевих клітин військовослужбовців, щоб люди після поранень могли стати батьками. Всі витрати на відбір і зберігання сперми та яйцеклітин бере на себе держава.
У скільки це обійдеться держбюджету, як довго буде зберігатися біоматеріал і чи можуть скористатися ним рідні після смерті військового — ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла авторка законопроєкту, нардепка Оксана Дмитрієва.
— Це добровільно для всіх військових чи обовʼязково?
— Ця норма є добровільною. Лише якщо військовий виявить бажання зберегти свої репродуктивні клітини. Я завжди дотримуюсь принципу того, що людина самостійно повинна робити свій вибір, ми не можемо нав’язувати зберігати свої клітини чи ні. Я за те, щоб дати можливість і розповісти, чому це важливо зробити.
Коли почалася повномасштабна війна, я бачила багато різних поранень, спілкувалася з лікарями, були важкі випадки, коли ми залучали іноземних лікарів для консультацій. І, на жаль, були поранення, через які наші молоді, сильні, мужні захисники, втрачали репродуктивну функцію. Також і психологічні травми можуть призвести до таких наслідків.
Тому було ухвалено рішення, щоб на рівні держави дати можливість (не зобов’язати) зберігати свої клітини. За кошти держави.
Наші військові зараз на полі бою виборюють майбутнє нашої країни, майбутнє кожного українця, і ми маємо подбати про їхнє. Адже війна закінчиться, і наші захисники заслуговують мати власних дітей та продовжувати рід сильних та мужніх українців.
— Які гарантії безпечного зберігання, аби уникнути криміналу, наприклад, продажу сперми?
— Зараз ці питання врегульовані іншими підзаконними актами. Є клініки, які мають ліцензію на здійснення такої діяльності, є договори, де чітко визначається чий це матеріал, хто має право його використовувати, є відповідальність. Ми в законі це не змінюємо. Репродуктивні клітини — власність того, хто його здав.
— Як довго держава буде зберігати біоматеріал? І в скільки обійдеться така послуга на одного військового?
— В законі ми не визначали чітких термінів зберігання такого матеріалу. Але передбачаємо, що така програма працюватиме як мінімум до закінчення війни. Терміни зберігання будуть визначені на рівні постанови Кабінету Міністрів України і ми розуміємо, що не може бути вказано один термін для всіх. Адже, наприклад, якщо людина зникла, або в полоні — то цей термін повинен бути більшим.
Щодо вартості — то під час підготовки проєкту ми консультувалися з державними центрами, які займаються даним питанням. Це попередні цифри, просто для розуміння. Забір та зберігання чоловічих репродуктивних клітин був у районі 1500 гривень, річне зберігання буде ще менше.
Жіночий — дорожче. Адже тут необхідно ще здати аналізи та робити стимуляцію. В середньому 20-40 тисяч підготовка, зберігання десь в районі 2-3 тисяч гривень.
Яким будуть тарифи точно не можу сказати, адже це теж повинно бути прораховано і затверджено на рівні Постанови. Ми дали три місяці Міністерству охорони здоров’я на підготовку усіх необхідних документів.
— Залишеним біоматеріалом може розпоряджатися лише військовий чи і його родина після його загибелі?
— Коли ми готували цей законопроєкт, то саме так і планували. Щоб у разі загибелі чоловіка — жінка, якщо захоче, могла народити від покійного чоловіка. Проте до другого читання було подано поправку, яка передбачає утилізацію матеріалу у разі загибелі військового.
Я проти цієї норми, проте більшістю голосів вона була ухвалена. Я вважаю, що право людини вирішувати, що робити з її клітинами після смерті.
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