Заморожування статевих клітин - як держава зберігатиме біоматеріали ЗСУ

Вагітна військовослужбовиця. Фото: visnyk.lutsk.ua

Верховна Рада України схвалила законопроєкт про заморожування статевих клітин військовослужбовців, щоб люди після поранень могли стати батьками. Всі витрати на відбір і зберігання сперми та яйцеклітин бере на себе держава.

У скільки це обійдеться держбюджету, як довго буде зберігатися біоматеріал і чи можуть скористатися ним рідні після смерті військового — ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла авторка законопроєкту, нардепка Оксана Дмитрієва.

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— Це добровільно для всіх військових чи обовʼязково?

— Ця норма є добровільною. Лише якщо військовий виявить бажання зберегти свої репродуктивні клітини. Я завжди дотримуюсь принципу того, що людина самостійно повинна робити свій вибір, ми не можемо нав’язувати зберігати свої клітини чи ні. Я за те, щоб дати можливість і розповісти, чому це важливо зробити.

Коли почалася повномасштабна війна, я бачила багато різних поранень, спілкувалася з лікарями, були важкі випадки, коли ми залучали іноземних лікарів для консультацій. І, на жаль, були поранення, через які наші молоді, сильні, мужні захисники, втрачали репродуктивну функцію. Також і психологічні травми можуть призвести до таких наслідків.

Тому було ухвалено рішення, щоб на рівні держави дати можливість (не зобов’язати) зберігати свої клітини. За кошти держави.

Банк сперми. Фото: donorspermy.com.ua

Наші військові зараз на полі бою виборюють майбутнє нашої країни, майбутнє кожного українця, і ми маємо подбати про їхнє. Адже війна закінчиться, і наші захисники заслуговують мати власних дітей та продовжувати рід сильних та мужніх українців.

— Які гарантії безпечного зберігання, аби уникнути криміналу, наприклад, продажу сперми?

— Зараз ці питання врегульовані іншими підзаконними актами. Є клініки, які мають ліцензію на здійснення такої діяльності, є договори, де чітко визначається чий це матеріал, хто має право його використовувати, є відповідальність. Ми в законі це не змінюємо. Репродуктивні клітини — власність того, хто його здав.

— Як довго держава буде зберігати біоматеріал? І в скільки обійдеться така послуга на одного військового?

— В законі ми не визначали чітких термінів зберігання такого матеріалу. Але передбачаємо, що така програма працюватиме як мінімум до закінчення війни. Терміни зберігання будуть визначені на рівні постанови Кабінету Міністрів України і ми розуміємо, що не може бути вказано один термін для всіх. Адже, наприклад, якщо людина зникла, або в полоні — то цей термін повинен бути більшим.

Військовий на медичному огляді. Фото: з відкритих джерел

Щодо вартості — то під час підготовки проєкту ми консультувалися з державними центрами, які займаються даним питанням. Це попередні цифри, просто для розуміння. Забір та зберігання чоловічих репродуктивних клітин був у районі 1500 гривень, річне зберігання буде ще менше.

Жіночий — дорожче. Адже тут необхідно ще здати аналізи та робити стимуляцію. В середньому 20-40 тисяч підготовка, зберігання десь в районі 2-3 тисяч гривень.

Яким будуть тарифи точно не можу сказати, адже це теж повинно бути прораховано і затверджено на рівні Постанови. Ми дали три місяці Міністерству охорони здоров’я на підготовку усіх необхідних документів.

— Залишеним біоматеріалом може розпоряджатися лише військовий чи і його родина після його загибелі?

— Коли ми готували цей законопроєкт, то саме так і планували. Щоб у разі загибелі чоловіка — жінка, якщо захоче, могла народити від покійного чоловіка. Проте до другого читання було подано поправку, яка передбачає утилізацію матеріалу у разі загибелі військового.

Я проти цієї норми, проте більшістю голосів вона була ухвалена. Я вважаю, що право людини вирішувати, що робити з її клітинами після смерті.