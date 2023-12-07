Жители Новой Каховки не подтверждают информацию об эвакуации, — мэр города
Жители Новой Каховки сообщают, что не слышали никакой информации об эвакуации из города. Речь идет о заявлении депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя о том, что россияне объявили об эвакуации из Новой Каховки.
Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.
Эвакуация из Новой Каховки
По словам Хланя, жители Новой Каховки должны зарегистрироваться на эвакуацию "на безопасную территорию" и 13 декабря будет организован транспорт. Однако сами жители такой информации не слышали.
"Я буквально час назад общался с двумя жителями Новой Каховки — никто ничего пока не заметил, чтобы кто-то выезжал из города или было какое-то объявление, что транспорт собирается где-то", — сообщил Владимир Коваленко.
Причем один из этих людей в течение двух часов ездил по городу на велосипеде — и ничего не было замечено. Хотя среди оставшихся в городе есть разговоры о таком варианте развития событий.
"Есть разговоры, но из того, что я сейчас знаю, никаких организованных вывозов именно из самого города не было", — убежден мэр Новой Каховки.
Однако это ситуация на сегодня, отмечает городской голова. Завтра все может измениться.
Напомним, враг сегодня еще раз обстрелял Херсонщину — жители сообщали о громких взрывах.
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