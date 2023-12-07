Жители Новой Каховки не подтверждают информацию об эвакуации, — мэр города

Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com

Жители Новой Каховки сообщают, что не слышали никакой информации об эвакуации из города. Речь идет о заявлении депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя о том, что россияне объявили об эвакуации из Новой Каховки.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Эвакуация из Новой Каховки

По словам Хланя, жители Новой Каховки должны зарегистрироваться на эвакуацию "на безопасную территорию" и 13 декабря будет организован транспорт. Однако сами жители такой информации не слышали.

"Я буквально час назад общался с двумя жителями Новой Каховки — никто ничего пока не заметил, чтобы кто-то выезжал из города или было какое-то объявление, что транспорт собирается где-то", — сообщил Владимир Коваленко.

Причем один из этих людей в течение двух часов ездил по городу на велосипеде — и ничего не было замечено. Хотя среди оставшихся в городе есть разговоры о таком варианте развития событий.

"Есть разговоры, но из того, что я сейчас знаю, никаких организованных вывозов именно из самого города не было", — убежден мэр Новой Каховки.

Однако это ситуация на сегодня, отмечает городской голова. Завтра все может измениться.

Напомним, враг сегодня еще раз обстрелял Херсонщину — жители сообщали о громких взрывах.