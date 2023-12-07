Жителі Нової Каховки не підтверджують інформацію про евакуацію, — мер міста

Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com

Мешканці Нової Каховки повідомляють, що не чули жодної інформації про евакуації з міста. Йдеться про заяву депутата Херсонської облради Сергія Хланя про те, що росіяни оголосили про евакуацію з Нової Каховки.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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За словами Хланя, мешканці Нової Каховки мають зареєструватися на евакуацію "на безпечну територію" та 13 грудня буде організовано транспорт. Однак самі мешканці такої інформації не чули.

"Я буквально годину назад спілкувався з двома жителями Нової Каховки — ніхто нічого поки що не помітив, щоб хтось виїздив з міста чи було якесь оголошення з приводу з приводу того, що десь транспорт збирається", — повідомив Володимир Коваленко.

Причому, один із цих людей протягом двох годин їздив містом на велосипеді — і нічого помічено не було. Хоча серед тих, хто залишився в місті, є розмови про такий варіант розвитку подій.

"Є розмови, але з того, що я на цей час знаю, ніяких організованих вивезень конкретно з самого міста не було", — переконаний мер Нової Каховки.

Однак це ситуація сьогодні, наголошує міський голова. Завтра все може змінитись.

Нагадаємо, ворог сьогодні вкотре обстріляв Херсонщину — жителі повідомляли про гучні вибухи.