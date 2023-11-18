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Журналист рассказал, сколько внимания в Израиле уделяют войне в Украине

18 ноября 2023 10:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Журналист рассказал, сколько внимания в Израиле уделяют войне в Украине
Журналист Новини.LIVE Виталий Прудиус с израильским журналистом Сергеем Ауслендером. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В инфопространстве Израиля тема Украины отошла на второе место, учитывая войну с ХАМАСом. Однако там высоко оценили поддержку Украины и хотят перезагрузить отношения.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил израильский журналист Сергей Ауслендер.

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"Учитывая масштаб происходящего, конечно, тема Украины отошла на второй и даже на третий план. Все-таки у нас война, причем в самой горячей фазе", — сказал он.

Однако Ауслендер отметил, что Украину не забыли в Израиле. Там все больше раздаются голоса о том, что отношения с Украиной пора перезагрузить, учитывая отношение России к войне в Израиле и ее вероятной причастности.

По словам журналиста, в стране также очень оценили глобальную поддержку со стороны Украины — от заявлений Зеленского до предложений помощи от обычных украинцев.

"Это все очень оценили как минимум на уровне гражданского общества. Однако если открыть любой израильский сайт сейчас, то, конечно, там основное внимание уделено нашей войне", — добавил Ауслендер.

Напомним, что 16 ноября Сенат США принял законопроект о временном финансировании правительства до 19 января 2024 года и направил законопроект президенту Джо Байдену на подпись. Однако это произошло без учета помощи Украине и Израилю.

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