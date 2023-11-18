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Журналіст розповів, скільки уваги в Ізраїлі приділяють війні в Україні

18 листопада 2023 10:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Журналіст розповів, скільки уваги в Ізраїлі приділяють війні в Україні
Журналіст Новини.LIVE Віталій Прудиус з ізраїльським журналістом Сергієм Ауслендером. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В інфопросторі Ізраїлю тема України відійшла на друге місце, враховуючи війну з ХАМАСом. Проте там високо оцінили підтримку від України та хочуть перезавантажити стосунки.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

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Місце України в інфопросторі Ізраїлю під час війни

"Враховуючи масштаб того, що відбувається, звичайно, тема України відійшла на другий і навіть на третій план. Все-таки у нас війна, причому в найгарячішій фазі", — сказав він.

Проте Ауслендер відзначив, що Україну не забули в Ізраїлі. Там все більше лунають голоси про те, що стосунки з Україною пора перезавантажити, враховуючи ставлення Росії до війни в Ізраїлі та її ймовірну причетність.

За словами журналіста, в країні також дуже оцінили глобальну підтримку з боку України — від заяв Зеленського до пропозицій допомоги від звичайних українців.

"Це все дуже оцінили, як мінімум на рівні громадянського суспільства. Проте якщо відкрити будь-який ізраїльський сайт зараз, то, звичайно, там основна увага приділена нашій війні", — додав Ауслендер.

Нагадаємо, що 16 листопада Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Однак це сталось без врахування допомоги Україні та Ізраїлю.

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