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Алан Бадоєв розповів, як його змінила повномасштабна війна

23 листопада 2023 08:25
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Стас Кожушко
Редактор
Алан Бадоєв розповів, як його змінила повномасштабна війна
Алан Бадоєв на показі документального проєкту "Довга доба". Фото: менеджмент проєкту
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Стас Кожушко
Редактор

Напередодні в Києві режисер, продюсер Алан Бадоєв презентував довгоочікуваний документальний проєкт "Довга доба". Авторами фільму стали 12 тисяч українців.

В інтерв’ю Новини.LIVE Алан розповів про свій перехід на українську мову та як його змінила повномасштабна війна.

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Як і мільйони українців, повномасштабна війна позначилась і на режисерові. За його словами, він вже не той Алан, який був до 24 лютого. 

"Можливо, я вже не можу бути таким легким, як раніше. Не можу бути осторонь від подій. Тому що взагалі я така, знаєте, доросла дитина була. Сьогодні я вже нормальний парубок і маю щось робити для нашої країни". 

За словами Алана, війна змінила абсолютно все. І ті, хто має публічність, не мають бути осторонь. Бо вони, за словами Бадоєва, мають підтримувати українців і бути для них, зокрема, дахом і фундаментом.

Журналістка Новини.LIVE відзначила, що, на її думку, режисер гарно говорить українською мовою. На що Алан зауважив — йому ще є багато над чим працювати. 

"Я ще дуже далекий від бездоганності і мені дуже важко. Але приємно, що найголовніше. Я розмовляю українською, тому що, знову ж таки, в мене є відповідальність. Я хочу, щоб вона була найпопулярніша з мов", — підсумував Бадоєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Алан Бадоєв не пішов воювати. Також ми розповідали, як Макс Барських співпрацює з Аланом Бадоєвим.

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