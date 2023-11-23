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Алан Бадоев рассказал, как его изменила полномасштабная война

23 ноября 2023 08:25
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Алан Бадоев рассказал, как его изменила полномасштабная война
Алан Бадоев на показе документального проекта "Довга доба". Фото: менеджмент проекта
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне в Киеве режиссер, продюсер Алан Бадоев презентовал долгожданный документальный проект "Довга доба". Авторами фильма стали 12 тысяч украинцев.

В интервью Новини.LIVE Алан рассказал о своем переходе на украинский язык и как его изменила полномасштабная война.

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Изменения Алана Бадоева

Как и миллионы украинцев, полномасштабная война сказалась и на режиссере. По его словам, он уже не тот Алан, который был до 24 февраля.

"Возможно, я уже не могу быть таким легким, как раньше. Не могу быть в стороне от событий. Потому что вообще я такой, знаете, взрослый ребенок был. Сегодня я уже нормальный парень и должен что-то делать для нашей страны".

По словам Алана, война изменила абсолютно все. И те, кто имеет публичность, не должны быть в стороне. Потому что они, по словам Бадоева, должны поддерживать украинцев и быть для них, в частности, крышей и фундаментом.

Журналистка Новини.LIVE отметила, что, по ее мнению, режиссер хорошо говорит на украинском. На что Алан отметил — ему еще есть над чем работать.

"Я еще очень далек от безупречности и мне очень тяжело. Но приятно, что самое главное. Я говорю на украинском, потому что, опять же, у меня есть ответственность. Я хочу, чтобы он был самым популярным из языков", — подытожил Бадоев.

Напомним, ранее мы писали, почему Алан Бадоев не пошел воевать. Также мы рассказывали, как Макс Барских сотрудничает с Аланом Бадоевым.

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