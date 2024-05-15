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Арахамія заявив, що Україна працює з оточенням Трампа

15 травня 2024 05:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Арахамія заявив, що Україна працює з оточенням Трампа
Давид Арахамія. Фото: kanaldom.tv
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Україна співпрацює із оточенням кандидата у президенти США Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про сенаторів і конгресменів.

Про це ексклюзивно в коментарі "Новини.LIVE" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

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Очільник фракції "Слуга народу" зазначив, що Україна не має стати частиною електоральної виборчої кампанії у США, тому важливо уникати спекуляцій.

"Ми не хочемо стати частиною електоральної виборчої кампанії у США, тому працюємо зазвичай з оточенням Трампа, із сенаторами, конгресменами та іншими особами... Обережно ставимося до цього питання, щоб уникнути будь-яких спекуляцій", — підсумував Арахамія. 

Нагадаємо, у коментарі для "Новини.LIVE" Давид Арахамія розповів, чому під час війни проблематично проводити вибори. Він зазначив, що Україна не проти виборів, однак потрібно, щоб вони були визнані за міжнародними стандартами.

Раніше голова фракції "Слуга народу" розповів, скільки ув'язнених можуть мобілізувати в Україні. За його підрахунками, ця кількість становить від 15 до 20 тисяч осіб. 

Давид Арахамія
США
Дональд Трамп
Слуга народу

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