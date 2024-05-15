Арахамия заявил, что Украина работает с окружением Трампа

Давид Арахамия. Фото: kanaldom.tv

Украина сотрудничает с окружением кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, речь идет о сенаторах и конгрессменах.

Об этом эксклюзивно в комментарии "Новини.LIVE" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Глава фракции "Слуга народа" отметил, что Украина не должна стать частью электоральной избирательной кампании в США, поэтому важно избегать спекуляций.

"Мы не хотим стать частью электоральной избирательной кампании в США, поэтому работаем обычно с окружением Трампа, с сенаторами, конгрессменами и другими лицами... Осторожно относимся к этому вопросу во избежание любых спекуляций", — подытожил Арахамия.

Напомним, в комментарии для "Новини.LIVE" Давид Арахамия рассказал, почему во время войны проблематично проводить выборы. Он отметил, что Украина не против выборов, однако нужно, чтобы они были признаны по международным стандартам.

Ранее глава фракции "Слуга народа" рассказал, сколько заключенных могут мобилизовать в Украине. По его подсчетам, это количество составляет от 15 до 20 тысяч человек.