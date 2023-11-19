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"Чекаємо час "Ч": у ВМС розповіли, коли Кримський міст буде знищено

19 листопада 2023 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Кримський міст буде знищено: у ВМС дали прогноз
Пожежа на Кримському мосту, 8 жовтня 2022 року. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Допоки існують інші логістичні шляхи, якими користується РФ для постачання своєї армії, зносити Кримський міст немає сенсу. Однак цей незаконний обʼєкт буде зруйновано, як тільки це матиме військову доцільність.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами, насправді нічого складного у роботі по знищенню Кримського мосту немає. Усі три попередні рази атак це була складна операція, багатоетапна і водночас щоразу використовувалось щось новеньке.

А нещодавній удар ЗСУ по судноремонтному заводу "Затока", що в Керчі, який розташований зовсім поруч із мостом, змусив нервувати окупантів.

"Не було великої різниці, по чому саме вдарити в цей момент. Але була обрана інша ціль. Адже використовувати цей шанс, щоби просто заради хайпу знести цей настільки ненависний нам міст, немає сенсу", — уточнив Плетенчук.

Спікер ВМС нагадав, що наразі окупанти найбільше користуються суходільною логістикою, зокрема на на півдні окупованої Донеччини. А Кримський міст буде знищений, коли цього вимагатиме оперативна ситуація і коли ворог цього очікувати не буде. ʼ

"Чекаємо часу "Ч", коли це матиме військову доцільність", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, Збройні сили України мають "шалені успіхи на Кримському напрямку". Він сказав, що Україна проводить там успішні дії.

 

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