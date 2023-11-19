Крымский мост будет уничтожен: в ВМС дали прогноз

Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Фото: google.com

Пока существуют другие логистические пути, которыми пользуется РФ для снабжения своей армии, сносить Крымский мост бессмысленно.

Однако этот незаконный объект будет разрушен, как только это будет военной целесообразностью.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в действительности ничего сложного в работе по уничтожению Крымского моста нет. Все три предыдущих атаки это была сложная операция, многоэтапная и одновременно каждый раз использовалось что-то новенькое.

А недавний удар ВСУ по судоремонтному заводу "Залив", что в Керчи, расположенном совсем рядом с мостом, заставил нервничать оккупантов.

"Не было большой разницы, по чему именно ударить в тот момент. Но была выбрана другая цель. Ведь использовать этот шанс, чтобы просто ради хайпа снести этот столь ненавистный нам мост, нет смысла", — уточнил Плетенчук.

Спикер ВМС напомнил, что сейчас оккупанты больше всего пользуются сухопутной логистикой, в частности на юге оккупированного Донбасса. А Крымский мост будет уничтожен, когда этого потребует оперативная ситуация и когда враг этого ждать не будет. ʼ

"Ждем времени "Ч", когда это будет иметь военную целесообразность", — подытожил Плетенчук.

Напомним, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Вооруженные силы Украины имеют "потрясающие успехи на Крымском направлении". Он сказал, что Украина проводит там успешные действия.