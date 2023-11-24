Експортуватиме українське зерно в перспективі будуть лише легальні трейдери — про нові законопроєкти

Завантаження українського зерна. Фото: Новини.LIVE

Боротьба з "чорним зерном" виходить на новий рівень — законодавчий. Цього тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні одразу два законопроєкти, головна мета яких — полегшити процедуру експорту зерна. Ось тільки є одне але — працювати трейдери повинні легально.

Детальніше про законопроєкти в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів народний депутат України Данило Гетманцев.

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— На що спрямовані ухвалені Верховною Радою два законопроєкти щодо експорту зерна?

— Насправді в Україні склалася ситуація, за якої достатньо велика кількість зернових експортується по-чорному. Шахраї придбають збіжжя за готівку, не сплачуючи жодної копійки податків, та експортують його за межи митної території через фіктивні фірми, не повертаючи валютного виторгу в Україну. Завдяки їх діяльності ми втрачаємо щороку щонайменше 5 мільярдів доларів, що дуже негативно впливає і на аграрний ринок в цілому, і на надходження податків до держави. Власне на протидію цій схемі й були спрямовані законопроєкти №10168-2 та №10169-2, які ухвалили в першому читанні. Вони покликані покращити процес здійснення зовнішньоекономічних операцій, пов'язаних з експортом сільськогосподарських товарів. Такі зміни передбачають, що експортувати зерно зможуть виключно платники податку на додану вартість. Крім цього, трейдер зобов'язаний за кожним таким товаром скласти окрему податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі для митного оформлення таких товарів. І ще один важливий момент договору між сільгоспвиробником та покупцем — вартість зерна не може бути нижчою, ніж середній показник міжнародних біржових котирувань, що склалися на такі товари на кожен 10-й календарний день місяця.

Народний депутат України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

— Чому ці законопроєкти були запропоновані тільки зараз? Адже розмови про так зване "чорне зерно" були вже давно.

— Проблему "чорного зерна" правоохоронні органи намагалися розв'язати разом з державною митною службою і частково ця проблема була розв'язана, але... І, аби вона вирішувалася прозоро, чітко, зрозуміло для бізнесу, зрозуміло для держави, введено запропонований законопроєктами механізм, відповідно до якого дуже просто відстежується походження цього зерна при його експорті. Аби всі зернові, які експортуються, мали походження, з них були сплачені податки, і був повернутий відповідний валютний виторг.

— На Одещині питанням "чорного зерна" зайнялися ще навесні, і тоді навіть звільнили начальника митниці. Чи можна говорити, що це було першим кроком до розробки цих законопроєктів?

— Насправді, кроків було дуже багато, і вони полягали не тільки в кадрових рішеннях, були різноманітні заходи з боку правоохоронних органів, в межах чинного законодавства. Але вочевидь їх було недостатньо, і тому виникла необхідність ухвалення зазначених законів.

Данило Гетманцев вважає, що нові механізми дозволять відстежити походження зерна. Фото: Новини.LIVE

— Європейська Бізнес-Асоціація вже заявила, що запропоновані механізми можуть мати наслідки, що суперечать заявленим цілям. Нібито ці законопроєкти можуть відштовхнути інвесторів від України та сприяти розвитку корупції. Що ви думаєте з цього приводу?

— Навпаки, як раз та схема, яка діє зараз, вона підживлює корупцію і створює нерівні умови для господарювання: для білих товаровиробників і для чорних експортерів, які власне і проводять ці заходи в межах цієї схеми. Аби всі працювали по-білому, аби були рівні правила гри для всіх, саме і запропоновані дуже чіткі механізми, які дозволяють простежити походження зерна від його товаровиробника — тобто від аграрія, який виростив ці зернові — і до митниці. Та відповідно забезпечити повернення валютного виторгу в Україну. Це абсолютно нормальний і чіткий механізм, який підтримують білі виробники. Дійсно, ми можемо ще подискутувати з ними щодо окремих елементів механізмів до другого читання, але те, що його необхідно вводити, мені здається, це очевидні речі.

Данило Гетманцев вважає, що нові законопроєкти покінчать із корупцією. Фото: Cоціальні мережі Данили Гетманцева

— Що стосується ситуації, яка склалася на Польському кордоні. Наразі на протести стали виходити вже перевізники і в Словаччині, плануються страйки угорцями. Які шляхи розв'язання цієї проблеми та чи є вони?

— Цим зараз займається уряд, міністерство інфраструктури розв'язує це питання, вони перебувають в перемовинах з протестувальниками й з урядами наших партнерів. Мені здається, що урядам наших партнерів країн-сусідів треба бути більш жорсткими у відстоюванні закону, верховенства права і, відповідно, права наших товаровиробників та перевізників здійснювати експорт продукції. У той час, коли зазначені країни підтримують членство України в ЄС, створювати перешкоду для вільного руху товарів та послуг — того принципу, який лежить в основі ЄС — для наших суб'єктів господарювання є щонайменше нелогічним. І точно грає на руку агресора, точно допомагає йому завдати якомога більше збитків у цей важкий час. Мені здається, у нас та у них люди мають право на протест, але точно не всупереч інтересам всієї країни, всього суспільства і всього Європейського Союзу, тому наш уряд і міністерство інфраструктури вживають всіх заходів, щоб швидше розв'язувати цю проблему.