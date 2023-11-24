Экспортировать украинское зерно в перспективе будут только лекальные трейдеры — про новые законопроекты

Загрузка украинского зерна. Фото: Новини.LIVE

Борьба с "черным зерном" выходит на новый уровень — законодательный. На этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении сразу два законопроекта, главная цель которых — облегчить процедуру экспорта зерна. Вот только одно но — работать трейдеры должны легально.

Детальнее о законопроектах в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

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— На что направлены принятые Верховной Радой два законопроекта по экспорту зерна?

— На самом деле в Украине сложилась ситуация, в которой достаточно большое количество зерновых экспортируются по-черному. Мошенники приобретают зерно за наличные, не платя ни копейки налогов, и экспортируют его за пределы таможенной территории через фиктивные фирмы, не возвращая валютную выручку в Украину. Благодаря их деятельности мы теряем ежегодно минимум 5 миллиардов долларов, что очень негативно влияет и на аграрный рынок в целом, и на поступление налогов в государство. На противодействие этой схеме и были направлены законопроекты №10168-2 и №10169-2, которые приняты в первом чтении. Они призваны улучшить процесс осуществления внешнеэкономических сделок, связанных с экспортом сельскохозяйственных товаров. Такие изменения предполагают, что экспортировать зерно могут исключительно плательщики налога на добавленную стоимость. Кроме этого, трейдер обязан по каждому такому товару составить отдельную налоговую накладную и зарегистрировать ее в Едином реестре для таможенного оформления товаров. И еще один важный момент договора между сельхозпроизводителем и покупателем — стоимость зерна не может быть ниже среднего показателя международных биржевых котировок, сложившихся на такие товары на каждый 10-й календарный день месяца.

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

— Почему эти законопроекты были предложены только сейчас? Ведь разговоры о так называемом "черном зерне" были уже давно.

— Проблему "черного зерна" правоохранительные органы пытались решить вместе с государственной таможенной службой, и частично эта проблема была решена, но… Чтобы она решалась прозрачно, четко, понятно для бизнеса, понятно для государства, был введен предложенный законопроектами механизм — согласно которому очень просто отслеживается происхождение этого зерна при его экспорте. Чтобы все экспортируемые зерновые имели происхождение, с них были уплачены налоги и была возвращена соответствующая валютная выручка.

— В Одесской области вопросом "черного зерна" занялись еще весной, и тогда даже уволили начальника таможни. Можно ли говорить, что это было первым шагом к разработке этих законопроектов?

— На самом деле шагов было очень много, и они заключались не только в кадровых решениях, были разнообразные меры со стороны правоохранительных органов в рамках действующего законодательства. Но очевидно, что их было недостаточно, и поэтому возникла необходимость принятия указанных законов.

Даниил Гетманцев считает, что новые механизмы позволят отследить происхождение зерна. Фото: Новини.LIVE

— Европейская бизнес-ассоциация уже заявила, что предложенные механизмы могут иметь последствия, противоречащие заявленным целям. Якобы эти законопроекты могут оттолкнуть инвесторов от Украины и способствовать развитию коррупции. Что вы думаете по этому поводу?

— Наоборот, как раз действующая сейчас схема подпитывает коррупцию и создает неравные условия для хозяйствования: для белых товаропроизводителей и для черных экспортеров, которые, собственно, и проводят эти мероприятия в рамках этой схемы. Чтобы все работали по-белому, чтобы были равные правила игры для всех, как раз и предложены очень четкие механизмы, позволяющие проследить происхождение зерна от его товаропроизводителя, то есть от агрария, который вырастил эти зерновые, до таможни. И соответственно обеспечить возврат валютной выручки в Украину. Это абсолютно нормальный и четкий механизм, поддерживаемый белыми производителями. Действительно, мы можем еще подискутировать с ними по отдельным элементам механизмов до второго чтения, но то, что его необходимо вводить, мне кажется, это очевидные вещи.

Даниил Гетманцев считает, что новые законопроекты покончат с коррупцией. Фото: Социальные сети Даниила Гетманцева

— Что касается ситуации, которая сложилась на Польской границе. На протесты стали выходить уже перевозчики и в Словакии, планируются забастовки венграми. Какие пути решения этой проблемы и есть ли они?

— Этим сейчас занимается правительство, министерство инфраструктуры решает этот вопрос, они находятся в переговорах с протестующими и правительствами наших партнеров. Мне кажется, что правительствам наших партнеров стран-соседей нужно быть более жесткими в отстаивании закона, верховенства права и, соответственно, права наших товаропроизводителей и перевозчиков осуществлять экспорт продукции. В то время, когда указанные страны поддерживают членство Украины в ЕС, создавать препятствие для свободного движения товаров и услуг — того принципа, который лежит в основе ЕС — для наших хозяйствующих субъектов по меньшей мере нелогично. И точно играет на руку агрессора, точно помогает ему нанести как можно больше ущерба в это тяжелое время. Мне кажется, у нас и у них люди имеют право на протест, но точно не вопреки интересам всей страны, всего общества и всего Европейского Союза. Поэтому наше правительство и министерство инфраструктуры принимают все меры, чтобы быстрее решать эту проблему.