Україну накриє новий циклон: прогноз синоптиків

До України йде новий циклон: прогноз синоптиків на тиждень
Циклон, який зумовив непогоду в Україні, викликав сильні опади у вигляді дощу та снігу, наразі знаходиться за межами країни. Із вівторка, 28 листопада, погода нормалізується, потеплішає до плюсових позначок.
А ось із середи, 29 листопада, територію України накриє новий циклон.
Про це Новини.LIVE розповіла синопткиня Укргідрометеоцентру Наталія Голеня.
За її словами, позначки термометрів піднімуться до плюсових значень.
Зокрема, на заході та півночі країни буде близько нуля — від 3 тепла до 3 морозу. Але це буде лише перерва на один день бо вже із середи 29 листопада із заходу переміститься новий активний циклон, який принесе опади у вигляді дощу.
"На заході та півночі країни — дощитиме зі снігом. У південних, центральних та східних областях температура підвищиться до плюсових позначок, через що увесь сніг швидко розтане", — уточнила Голеня.
За її словами, атмосферні фронти надалі ускладнюватимуть умови в Україні, температура коливатиметься від плюсів до мінусів.
Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, циклон, який нині панує в Україні, триватиме недовго, як будь-який інший циклон. Вже завтра погодні умови помітно стабілізуються. Втім, снігопади докучатимуть і надалі.
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