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До України йде новий циклон: прогноз синоптиків на тиждень

27 листопада 2023 17:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Україну накриє новий циклон: прогноз синоптиків
Один із парків Києва, 27 листопада. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Циклон, який зумовив непогоду в Україні, викликав сильні опади у вигляді дощу та снігу, наразі знаходиться за межами країни. Із вівторка, 28 листопада, погода нормалізується, потеплішає до плюсових позначок.

А ось із середи, 29 листопада, територію України накриє новий циклон.

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Про це Новини.LIVE розповіла синопткиня Укргідрометеоцентру Наталія Голеня.

За її словами, позначки термометрів піднімуться до плюсових значень.

Зокрема, на заході та півночі країни буде близько нуля — від 3 тепла до 3 морозу. Але це буде лише перерва на один день бо вже із середи 29 листопада із заходу переміститься новий активний циклон, який принесе опади у вигляді дощу.

Прогноз погоди
Прогноз погоди. Фото: FB/Укргідрометеоцентр

"На заході та півночі країни — дощитиме зі снігом. У південних, центральних та східних областях температура підвищиться до плюсових позначок, через що увесь сніг швидко розтане", — уточнила Голеня.

За її словами, атмосферні фронти надалі ускладнюватимуть умови в Україні, температура коливатиметься від плюсів до мінусів.

Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, циклон, який нині панує в Україні, триватиме недовго, як будь-який інший циклон. Вже завтра погодні умови помітно стабілізуються. Втім, снігопади докучатимуть і надалі.

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