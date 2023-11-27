Україну накриє новий циклон: прогноз синоптиків

Один із парків Києва, 27 листопада. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Циклон, який зумовив непогоду в Україні, викликав сильні опади у вигляді дощу та снігу, наразі знаходиться за межами країни. Із вівторка, 28 листопада, погода нормалізується, потеплішає до плюсових позначок.

А ось із середи, 29 листопада, територію України накриє новий циклон.

Читайте також:

Про це Новини.LIVE розповіла синопткиня Укргідрометеоцентру Наталія Голеня.

За її словами, позначки термометрів піднімуться до плюсових значень.

Зокрема, на заході та півночі країни буде близько нуля — від 3 тепла до 3 морозу. Але це буде лише перерва на один день бо вже із середи 29 листопада із заходу переміститься новий активний циклон, який принесе опади у вигляді дощу.

Прогноз погоди. Фото: FB/Укргідрометеоцентр

"На заході та півночі країни — дощитиме зі снігом. У південних, центральних та східних областях температура підвищиться до плюсових позначок, через що увесь сніг швидко розтане", — уточнила Голеня.

За її словами, атмосферні фронти надалі ускладнюватимуть умови в Україні, температура коливатиметься від плюсів до мінусів.

Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, циклон, який нині панує в Україні, триватиме недовго, як будь-який інший циклон. Вже завтра погодні умови помітно стабілізуються. Втім, снігопади докучатимуть і надалі.