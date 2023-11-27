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В Украину идет новый циклон: прогноз синоптиков на неделю

27 ноября 2023 17:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Украину накроет новый циклон: прогноз синоптиков
Один из парков Киева, 27 ноября. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Циклон, обусловивший непогоду в Украине и вызвавший сильные осадки в виде дождя и снега, сейчас находится за пределами страны. Со вторника, 28 ноября, погода нормализуется, потеплеет до плюсовых отметок.

А вот со среды, 29 ноября, территорию Украины накроет новый циклон.

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Об этом Новини.LIVE рассказала синопткиня Укргидрометеоцентра Наталья Голеня.

По ее словам, отметки термометров поднимутся до плюсовых значений. В частности, на западе и севере страны будет около нуля — от 3 тепла до 3 мороза.

Но это будет только перерыв на один день, потому что уже со среды 29 ноября с запада переместится новый активный циклон, который принесет осадки в виде дождя.

Прогноз погоды
Прогноз погоды. Фото: FB/Укргидрометеоцентр

"На западе и севере страны будет дождь со снегом. В южных, центральных и восточных областях температура повысится до плюсовых отметок, из-за чего весь снег быстро растает", — уточнила Голеня.

По ее словам, атмосферные фронты будут в дальнейшем усложнять условия в Украине, температура будет колебаться от плюсов до минусов.

Напомним, по словам синоптика Наталки Диденко, циклон, который сейчас властвует в Украине, продлится недолго, как любой другой циклон. Уже завтра погодные условия заметно стабилизируются. Впрочем, снегопады будут досаждать и дальше.

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