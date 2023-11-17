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Фаріон відреагувала на видалення допису про своє звільнення

17 листопада 2023 14:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Фаріон відреагувала на видалення допису про своє звільнення
Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон. Фото: НТА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон прокоментувала видалення допису про своє звільнення. Вона припустила, що таким чином Львівська політехніка хоче приховати скандал.

Про це Ірина Фаріон сказала в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

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Реакція Фаріон

Професорка наголосила, що не збирається здаватися та мовчати.

"Можливо, вони хочуть приховати цей скандал від громадськості та ЗМІ. Можливо, вони зрозуміли, що вони помилилися та порушили закон. Можливо, вони просто бояться моєї реакції та наслідків. Я не можу відповісти на це питання, але я можу сказати, що я не збираюся здаватися та мовчати", — сказала Фаріон.

Нагадаємо, Ірину Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням цієї роботи.

Також ми писали, що Львівська політехніка видалила допис про звільнення екснардепки Ірини Фаріон. Він зник наступного дня після оприлюднення копії наказу.

Додамо, Ірина Фаріон заявила, що не отримувала жодного наказу про відставку із посади професора Львівської політехніки. Вона продовжує працювати на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики.

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