Фарион отреагировала на удаление поста о своем увольнении

Экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион. Фото: скриншот с видео

Экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион прокомментировала удаление поста о своем увольнении. Она допустила, что таким образом Львовская политехника хочет скрыть скандал.

Об этом Ирина Фарион сказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Реакция Фарион

Профессор подчеркнула, что не собирается сдаваться и молчать.

"Возможно, они хотят скрыть этот скандал от общественности и СМИ. Возможно, они поняли, что они ошиблись и нарушили закон. Возможно, они просто боятся моей реакции и последствий. Я не могу ответить на этот вопрос, но я могу сказать, что я не собираюсь сдаваться и молчать", — сказала Фарион.

Напомним, Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание – нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.

Также мы писали, что Львовская политехника удалила сообщение об увольнении экс-нардепа Ирины Фарион. Он исчез на следующий день после обнародования копии приказа.

Добавим, Ирина Фарион заявила, что не получала ни одного приказа об отставке с должности профессора Львовской политехники. Она продолжает работу на кафедре украинского языка и прикладной лингвистики.