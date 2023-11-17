Фарион отреагировала на удаление поста о своем увольнении
Экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион прокомментировала удаление поста о своем увольнении. Она допустила, что таким образом Львовская политехника хочет скрыть скандал.
Об этом Ирина Фарион сказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.
Реакция Фарион
Профессор подчеркнула, что не собирается сдаваться и молчать.
"Возможно, они хотят скрыть этот скандал от общественности и СМИ. Возможно, они поняли, что они ошиблись и нарушили закон. Возможно, они просто боятся моей реакции и последствий. Я не могу ответить на этот вопрос, но я могу сказать, что я не собираюсь сдаваться и молчать", — сказала Фарион.
Напомним, Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание – нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.
Также мы писали, что Львовская политехника удалила сообщение об увольнении экс-нардепа Ирины Фарион. Он исчез на следующий день после обнародования копии приказа.
Добавим, Ирина Фарион заявила, что не получала ни одного приказа об отставке с должности профессора Львовской политехники. Она продолжает работу на кафедре украинского языка и прикладной лингвистики.
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